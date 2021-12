O finalizowanym transferze Piasta Gliwice jako pierwszy poinformował serwis sportslaski.pl. Wkrótce wiadomość tę potwierdziły inne media, również estońskie.

Rauno Sappinen to gwiazda Flory Tallin i reprezentacji Estonii. Właśnie został po raz drugi został wybrany najlepszym piłkarzem swego kraju.



To obecnie jeden z najlepszych strzelców w Europie. W tym roku rozegrał 44 spotkania klubowe i zdobył aż 36 bramek. Co warte podkreślenia, na arenie międzynarodowej strzelił 11 goli w 12 występach.

Te liczby mówią o jego snajperskim potencjale bardzo dużo. W CV ma też trzy tytuły króla strzelców rodzimej ekstraklasy.



