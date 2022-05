Słowacki bramkarz trafił do Piasta Gliwice ponad 4 lata temu. Szybko stał się nie tylko jednym z czołowych bramkarzy swojego klubu, ale i całej ligi. Z klubem z Górnego Śląska wywalczył trzy lata temu mistrzostwo Polski, potem cieszył się z brązowego medalu.

Błyszczy w lidze

Także w dwóch ostatnich sezonach Piast należał do ligowej czołówki, choć do awansu do europejskich pucharów zabrakło niewiele i rok temu i teraz, gdzie drużyna prowadzona przez Waldemara Fornalika przegrała walkę o 4. miejsce z Lechią Gdańsk. Plach w każdym z tych sezonów należał do najlepszych w Ekstraklasie. Był też nominowany jako bramkarz sezonu 2021/22. Ostatecznie przegrał z Vladanem Kovaceviciem z Rakowa Częstochowa.

W zakończonym przed tygodniem sezonie wyśrubował też swój rekord ligowych gier. Bramki Piasta w ligowych meczach bronił w stu kolejnych grach o punkty! 37 spotkań zaliczył w sezonie 2019/20, komplet 30 gier w kolejnych rozgrywkach i 33 w ostatnim sezonie. Seria została przerwana w meczu ostatniej 34. kolejki z Radomiakiem przed tygodniem, kiedy trener Fornalik postawił na młodego Karola Szymańskiego.

I Lech i Legia