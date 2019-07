Piłkarze Piasta Gliwice w środę zagrają w białoruskim Borysowie z miejscowym BATE w meczu 1.rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. - Doświadczenie pucharowe jest po naszej stronie, ale mistrzem Polski nie został zespół przypadkowy - powiedział trener BATE Alaksiej Baha.

Białorusini mają za sobą 14 ligowych meczów, gliwiczanie - trzy tygodnie przygotowań.

- Nie powiedziałbym, że to dla nas jakiś wielki plus. Piast rozegrał dobre sparingi, był na zgrupowaniu na Węgrzech. Gramy w europejskich pucharach od lat i wiemy, że ciężko jest z każdy rywalem, niezależnie od tego, czy jest w trakcie sezonu, czy go zaczyna - ocenił trener.

Przyznał, że zespół mistrza Polski mu się podoba.

- Ma dobrego trenera, w każdej linii dobrych zawodników. Poza tym mistrzem Polski nie zostaje przypadkowy zespół, niepotrafiący grać w piłkę - dodał.

Podkreślił, że za jego drużyną przemawia doświadczenie w europejskich pucharach.

- Mamy ogranych piłkarzy, a czy wiemy wszystko o Piaście? Prawie wszystko. Mój asystent był dwa razy w Polsce, mieliśmy też bogaty materiał do analizy. Jaki będzie wynik - zobaczymy w środę - podsumował z uśmiechem szkoleniowiec BATE.

Ekipa trenera Waldemara Fornalika dotarło we wtorek przed południem do Mińska czarterowym samolotem z Pyrzowic koło Katowic.

Zarówno przy odprawie, jak i na pokładzie obsługa życzyła piłkarzom powodzenia.

Lot trwał 70 minut, mniej, niż trwa podróż autobusem z hotelu w Mińsku, gdzie zamieszkała drużyna, na stadion w Borysowie.

Występami w eliminacjach LM Piast rozpoczyna trzeci start w europejskich rozgrywkach. W latach 2013, po czwartym miejscu w ekstraklasie, i 2016, gdy zdobył wicemistrzostwo, już po pierwszych meczach odpadł z kwalifikacji Ligi Europejskiej. Za pierwszym razem od gliwiczan lepszy okazał się azerski Karabach Agdam (1-2 i 2-2 po dogrywce), potem musieli uznać wyższość szwedzkiego IFK Goeteborg (0-3 i 0-0).

Mistrzostwo Polski wywalczone przez Piasta w minionym sezonie jest największym piłkarskim sukcesem tego zespołu. Drużyna BATE Borysów to 15-krotny mistrz Białorusi i pięciokrotny uczestnik fazy grupowej Champions League. W ostatniej edycji europejskich pucharów dotarła do 1/16 finału LE, z której wyeliminował ją Arsenal Londyn.

Środowy mecz w Borysowie rozpocznie się o godz. 19.00 czasu polskiego. Pokaże go TVP Sport. Rewanż za tydzień w Gliwicach.

Autor: Piotr Girczys