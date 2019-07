Piast Gliwice spisał się bardzo dobrze w Borysowie, remisując w pierwszym mecz z BATE 1-1. Zgrzytem mogło jednak wydawać się zachowanie Patryka Dziczka, który w II połowie został zmieniony przez trenera i schodząc z boiska nie podał mu ręki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polskie zespoły poznały rywali w II rundzie eliminacji do LM i LE. Wideo INTERIA.TV

Wszystko zaczęło się na początku II części gry. Młody pomocnik Piasta dostał żółtą kartkę, co jednak nie ostudziło jego zapału. Niedługo potem popełnił kolejny faul, ale sędzia - zresztą, bardzo dobrze prowadzący spotkanie w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów - był bardziej pobłażliwy. Nie ukarał naszego zawodnika kolejną kartką, co skutkowałoby wyrzuceniem z boiska i osłabieniem drużyny.

Reklama

Zareagował jednak trener Waldemar Fornalik. Za chwilę zmienił go na Patryka Sokołowskiego. Do końca spotkania było jeszcze pół godziny gry.

Piłkarz mógł się z tym pogodzić i opuszczając murawę jasno wyraził swoją złość. Kopnął jeden z bidonów stojących przy linii bocznej, ale przede wszystkim nie podał ręki trenerowi, który chciał podziękować mu za grę.

Po meczu Waldemar Fornalik tak opowiadał o tym zdarzeniu: - Rozmawialiśmy już na ten temat. Patryk przyszedł i wyjaśnił sytuację. Był bardzo zły na siebie. Ten mecz mu nie wyszedł i to była autentycznie złość na samego siebie. Takie słowa padły z jego ust - mówił, cytowany na stronie internetową klubu. - To wszystko rozumiemy. Ostatnio miał dużą dawkę emocji: Zdobycie mistrzostwa Polski, mistrzostwa Europy do lat 21, teraz eliminacje do Ligi Mistrzów. To się nawarstwiło. Cóż, takie sytuacje się zdarzają. Najważniejsze, że wszystko wyjaśnione - stwierdził Fornalik.

Piast prowadził w Borysowie po strzale Piotra Parzyszka jeszcze w I połowie, wyrównał po przerwie Dragun. Rewanż na stadionie w Gliwicach - w najbliższą środę.

RP