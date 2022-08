GKS Bełchatów. Przystąpienie drużyny do rundy wiosennej niezagrożone

Mimo problemów organizacyjno-finansowych przystąpienie pierwszej drużyny do rundy wiosennej 1. ligi jest niezagrożone - zapewnił we wtorek GKS Bełchatów. Piłkarze trenera Marcina Węglewskiego przygotowania do drugiej części sezonu rozpoczną w najbliższy poniedziałek.

