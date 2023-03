Ogromna awantura po meczu Ekstraklasy! Kibice wpadli do szatni

Miedź jest beniaminkiem, ale wygląda na to, że do Fortuna 1. Ligi spadnie już po jednym sezonie, bo zdecydowanie odbiega od reszty stawki. Po 25 kolejkach ma 19 punktów. Do bezpiecznego, 15. miejsca, na którym znajduje się Górnik Zabrze, traci już 9 "oczek". Do końca rozgrywek zostało tylko 9 meczów, ciężko więc liczyć na optymizm w kwestii utrzymania.