Trener Miedzi Legnica Dominik Nowak przed meczem z Wisłą Kraków na własnym stadionie przyznał, że liczy na przełamanie swojego zespołu i wygraną. "Zdajemy sobie sprawę, że czeka nas niezwykle trudne zadanie, bo Wisła przyjedzie atakować i grać swoje" - dodał.

Miedź ma koncie już dziewięć meczów bez zwycięstwa i atmosfera na alei Orła Białego nie jest najlepsza. Trener Nowak jednak może spać na razie spokojnie, bo właściciel klubu Andrzej Dadełło nie podejmuje pochopnie decyzji i jest cierpliwy.

Nowak na łamach oficjalnej internetowej strony Miedzi przyznał, że liczy, iż atmosferę uda się poprawić w wygrywając w sobotę z Wisłą Kraków. "Zdajemy sobie sprawę, że czeka nas niezwykle trudne zadanie. Mecz w Szczecinie pokazał, że mimo wszystko zawodnicy Miedzi starają się jak najlepiej wykonywać zadania taktyczne. Występ z Pogonią ostatecznie nie przyniósł nam punktów, ale w meczu z Wisłą liczymy na przełamanie" - dodał szkoleniowiec.

Trener Miedzi przyznał, że nie interesują go problemy organizacyjne Wisły i skupia się jedynie na aspektach sportowych.

"Wisła jest silna, jeśli chodzi o ofensywę. Grają otwartą piłkę i lubią atakować dużą ilością zawodników. Ma to plusy w grze ofensywnej, ale ma duże minusy w momencie straty piłki. Jest to zespół, który przyjedzie do Legnicy grać swoje i atakować. Mimo ostatniej porażki 1-4 z Arką Gdynia, Wisła miała swoje znakomite okazje i mogła doprowadzić do remisu" - ocenił rywali Nowak.

Miedź największe problemy w ostatnich meczach ma w defensywie. W ośmiu spotkaniach na własnym stadionie legniczanie dali sobie strzelić aż 19 goli, co jest najgorszym wynikiem w ekstraklasie. Nowak przyznał, że właśnie postawa w defensywie będzie fundamentem uzyskania korzystnego wyniku z Wisłą.

"Moi zawodnicy szczególnie w formacji obronnej muszą być bardzo skupieni i dobrze się asekurować. Nad tym pracowaliśmy w minionych tygodniach. Mimo straty dwóch goli w Szczecinie, widać poprawę w tym aspekcie. Ważne żeby zawodnicy byli skupieni i skoncentrowani. Potrzebne są także elementy asekuracyjne w momencie straty piłki" - wyjaśnił Nowak.

Miedź też nie najlepiej ostatnio radzi sobie w ofensywie. W ostatnich czterech meczach podopieczni trenera Nowaka nie potrafili zdobyć gola, a w sumie w całym sezonie do tej pory 16 razy trafiali do siatki. Ostatni raz w przegranym 1-3 pojedynku z Zagłębiem Sosnowiec w 12. kolejce.

Po 16 seriach Miedź w tabeli ekstraklasy zajmuje przedostatnie 15. miejsce i ma na koncie 13 punktów. Wisła natomiast jest szósta i ma 15 punktów.

Początek meczu Miedź - Wisła Kraków w sobotę o godz. 18.