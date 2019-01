Kapitan Miedzi Legnica Wojciech Łobodziński mówi "dosyć" i kończy występy w ekstraklasowym klubie. 36-latek rozpoczyna pracę trenerską, na początek jako asystent szkoleniowca trzecioligowych rezerw tego klubu.

Łobodziński był piłkarzem Miedzi od sezonu 2012/13. Przed niespełna rokiem jako kapitan wprowadził legnicki klub do Ekstraklasy.

- Dziękuję za te wszystkie lata kibicom Miedzi. To był wyjątkowy czas, którego nie zapomnę. Myślę, ze to dobry moment by zostawić pole do popisu młodszym. Przede mną teraz nowe wyzwania - powiedział cytowany na stronie klubu Łobodziński, który jesienią zagrał w 16 meczach Ekstraklasy.

Od 2012 roku piłkarz zaliczył 182 występy w barwach Miedzi, w których strzelił 34 gole. W ubiegłym roku był współautorem historycznego awansu klubu na najwyższy szczebel.

- Z Wojtkiem pracujemy od lat i naturalne jest dla mnie jego płynne przejście od roli zawodnika do pracy szkoleniowej w naszym klubie. Z jego pracą trenerską wiążę duże nadzieje na przyszłość - podkreślił Andrzej Dadełło, właściciel Miedzi.

Łobodziński wcześniej był piłkarzem m.in. Wisły Kraków, Zagłębia Lubin, z którymi zdobywał mistrzostwo Polski, czy Wisły Płock. Ma na koncie 23 mecze i dwa gole w pierwszej reprezentacji Polski. Wystąpił w trzech meczach Polaków na Euro 2008.

