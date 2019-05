Trener Miedzi Legnica przed meczem piłkarskiej Ekstraklasy z Górnikiem Zabrze przyznał, że nie analizuje układu tabeli i jak może się ona ułożyć po następnej kolejce. - Wszystko jest w naszych nogach i tego się trzymamy - powiedział.

Miedź aktualnie zajmuje 12. miejsce w tabeli Ekstraklasy i ma dwa punkty przewagi nad strefą spadkową, ale wygrywając z Górnikiem Zabrze i przy innych korzystnych wynikach, już w sobotę może sobie zapewnić utrzymanie.

- Nie rozmawiam o tym z zawodnikami. Nigdy w takich kategoriach nie rozmawialiśmy. Doskonale wszyscy wiemy, jak wygląda tabela i nie musimy jej analizować i układać na różne sposoby. Wszystko jest w naszych nogach i tego się trzymamy. Musimy wygrać kolejny mecz i to się tylko liczy - powiedział na konferencji przed pojedynkiem Górnikiem Nowak.

Mówiąc o sobotnim rywalu, szkoleniowiec beniaminka zwrócił uwagę, że to silny fizycznie zespół.

- W Górniku jest jednak też jakość piłkarska i trzeba ich szanować za to, jak wygląda kadrowo. Górnik to też oczywiście Igor Angulo, na którego trzeba zawsze uważać. Żeby zagrać z nimi dobre spotkanie, ale w sumie to nie tylko z nimi, ale z każdym, musimy kontrolować wydarzenia na boisku. I taki będzie cel na sobotę - dodał.

W czterech meczach grupy spadkowej Miedź ma na koncie jedną wygraną (3-2 z Wisłą Płock), dwa remisy (2-2 z Zagłębiem Sosnowiec, 0-0 z Koroną Kielce) i jedną porażkę (0-2 z Arką Gdynia). We wszystkich tych spotkaniach legniczanie bardzo dobre momenty gry przeplatali bardzo słabymi. Nowak przyznał, że zdaje sobie sprawę z tego mankamentu swojej ekipy.

- Zawodnicy są zmotywowani, ale czasami występuje u nas element przestoju i przeciwnik to wykorzystuje narzucając własne tempo gry. Musimy takie sytuacje wytrzymywać. Najważniejsze żeby być skoncentrowanym przez całe spotkanie. Dodatkowo potrzebujemy odwagi w działaniach ofensywnych. Trzeba z Górnikiem wyjść od początku z dużym zębem i pokazać odważną grę do przodu, o trzy punkty - skomentował.

Miedź w sobotę zmierzy się z Górnikiem, a już we wtorek podejmie Śląsk Wrocław. Mecz może mieć duży ciężar gatunkowy, bo poza tym iż będą to derby Dolnego Śląska to obie ekipy walczą o utrzymanie w lidze. Nowak powiedział, że na tę chwilę myśli tylko o meczu z Górnikiem.

- Zbliża się kolejny maraton meczowy, ale wszystkie drużyny są w takiej samej sytuacji. Dla nas ważne jest, że gramy dwa spotkania u siebie, gdzie prezentujemy się zdecydowanie lepiej. U siebie też mamy wsparcie kibiców i zawodnicy to czują. To wsparcie niesie piłkarzy i liczę, że tak samo będzie w sobotę - podsumował Nowak.

Początek meczu Miedź - Górnik w sobotę o godz. 18.

