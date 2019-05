Górnik Zabrze utrzymał się w Ekstraklasie! Drużyna Marcina Brosza wygrała 1-0 na wyjeździe z Miedzią Legnica, która ma tyle samo punktów co przedostatnia w tabeli Wisła Płock. Obie drużyny kończyły mecz w dziesiątkę.

O ile Śląsk Wrocław i Wisła Płock pokazały, że w walce o utrzymanie można stworzyć ciekawe widowisko, tak starcie Miedzi z Górnikiem mogłoby służyć jako lekarstwo na bezsenność. W pierwszej połowie obie drużyny oddały ledwie po jednym celnym strzale. W drugiej było już nieco lepiej.

Ciekawostką był fakt, że w wyjściowych składach obu drużyn znalazło się aż siedmiu Hiszpanów, przy ośmiu zawodnikach z Polski. Czterech zagrało od początku dla Miedzi, trzech dla Górnika.

Jedyną efektowną akcję w pierwszej części gry przeprowadzili gospodarze już na początku spotkania. Wtedy to po wymienieniu kilka podań na połowie rywala Juan Camara wyłożył piłkę Joanowi Romanowi, ale hiszpański skrzydłowy uderzył tuż obok bramki.

Później nieco odważniej zaatakował Górnik, ale powiedzieć, że był bliski zdobycia bramki, byłoby dużym nadużyciem. Z każdej możliwej pozycji strzelać próbował Szymon Żurkowski, ale ani razu nie zagroził bramce Sosłana Dżanajewa.

Przed przerwą raz jeszcze zaatakowała Miedź, wyprowadzając kontratak lewą stroną. Artur Pikk wycofał piłkę na 16 m do nadbiegającego Omara Santany, który dojrzał niepilnowanego Romana. Ten uderzył w boczną siatkę.

Gra rozruszała się na początku drugiej połowy. Najpierw mocny strzał Camary przeleciał nad poprzeczką, a po chwili w dobrej sytuacji znalazł się Paweł Zieliński, który przegrał jednak pojedynek z Martinem Chudym.

W odpowiedzi bliski zdobycia bramki był Dani Suarez, strzelając głową po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Jesusa Jimeneza. Jego strzał z trudem nad bramkę przeniósł Dżanajew.

W 64. minucie groźny strzał w swoim stylu oddał Petteri Forsell. Fin huknął z rzutu wolnego, lecz Chudy zdążył z interwencją.

Kilka minut później Górnik otworzył wynik spotkania. Z prawej strony dośrodkował Boris Sekulić, a piłkę powinien spokojnie opanować lub wybić Henrik Ojamaa. Estończyk zawahał się jednak, co wykorzystał Paweł Bochniewicz, który przejął piłkę i uderzył do bramki tuż przy słupku!

Niewiarygodne pudło zaliczył pięć minut przed końcem Jimenez, który zupełnie nieatakowany przyjął sobie piłkę pięć metrów przed bramką Miedzi po czym... strzelił prosto w Dżanajewa.

Do niespotykanej sytuacji doszło w 90. minucie spotkania, gdy sędzia pokazał czerwone kartki dwóm zawodnikom! Jimenez faulował przy linii końcowej boiska Kornela Osyrę, który dał upust swojej frustracji dwukrotnie uderzając go łokciem - raz z lewej, raz z prawej strony. Sędzia pokazał mu bezpośrednią czerwoną kartkę! Za chwili arbiter podszedł do Jimeneza i pokazał mu żółty kartonik, a że ten miał już jeden na koncie, to także wyleciał z boiska!

Co ciekawe, dla Osyry była to druga czerwona kartka z rzędu, bowiem w ostatnim spotkaniu pauzował za "czerwień" przeciwko Wiśle Płock.

W doliczonym czasie gry wynik mogła uratować jeszcze Miedź, ale Roman uderzeniem głową trafił w poprzeczkę!

Dzięki wygranej Górnik zapewnił sobie utrzymanie w Ekstraklasie. Dużo gorzej wygląda sytuacja Miedzi, która ma tyle samo punktów, co przedostatnia w tabeli Wisła Płock.

Wojciech Górski

Miedź Legnica - Górnik Zabrze 0-1 (0-0)

Bramka: 0-1 Bochniewicz (70.).

Czerwone kartki: Miedź - Osyra (90.), Górnik - Jimenez (90. - za drugą żółtą).



