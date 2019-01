Miedź Legnica pokonała FK Vardar Skopje 2-1 w sparingu rozegranym podczas zgrupowania w Turcji. Zespół beniaminka Ekstraklasy opuścił Marquitos, który będzie musiał poddać się zabiegowi kontuzjowanej wcześniej nogi.

Vardar jest wicemistrzem Macedonii.



Gole dla zespołu z Dolnego Śląska strzelili Paweł Zieliński (36.) i Fabian Piasecki (81.).



Dla Miedzi był to trzeci mecz kontrolny podczas zgrupowania w Turcji. Wcześniej pokonała Slawię Sofia 2-1 i zremisowała z Czerno More Warna 1-1. We wszystkich tych meczach na listę strzelców wpisywał się Piasecki.



Klub z Legnicy poinformował, że obóz w Turcji opuścił Marquitos. Hiszpański pomocnik wracał do treningów po kontuzji odniesionej jesienią, ale nadal odczuwał ból złamanej nogi i udał się do Hiszpanii na dodatkowe badania. Te nie wypadły pomyślnie, bo okazało się, że zawodnik będzie musiał się poddać zabiegowi. To może oznacza, że w tym sezonie nie wybiegnie już na boisko.





Miedź Legnica - FK Vardar Skopje 2-1 (1-1)

Miedź Legnica: (I połowa) Łukasz Sapela - Aleksandar Miljković, Bożo Musa, Tomislav Bożić, Omar Santana, Rafał Augustyniak, Paweł Zieliński, Petteri Forsell, Rafał Adamski, Borja Fernandez, Juan Camara.



(II połowa) Łukasz Sapela - Grzegorz Bartczak, Kornel Osyra, Bożo Musa (70. Tomislav Bożić), Artur Pikk, Łukasz Garguła, Adrian Purzycki, Aleksandar Miljković (62. Paweł Zieliński), Henrik Ojamaa, Mateusz Szczepaniak, Fabian Piasecki.