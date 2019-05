Miedź Legnica. Chór zaśpiewa przed meczem ze Śląskiem

Przed derbowym pojedynkiem Miedzi z Śląskiem Wrocław w 36. kolejce Lotto Ekstraklasy na stadionie w Legnicy zaśpiewa chór Madrygał. - Czegoś takiego chyba jeszcze nie było przed meczem - powiedział rzecznik Tomasz Brusiło.

Zdjęcie Przed meczem Miedzi zaśpiewa chór /Piotr Krzyżanowski /East News

Występ chóru Madrygał na stadionie beniaminka jest związany z 50. Ogólnopolskim Turniejem Chórów Legnica Cantat, którego partnerem została właśnie Miedź. Miejsce będzie nietypowe i nietypowy będzie również repertuar, chórzyści w sile 40 gardeł zaśpiewają "Hej, hej Miedź Legnica", czyli utwór towarzyszący miejscowym piłkarzom podczas przedmeczowej prezentacji.

- Od dawna współpracujemy z Legnickim Centrum Kultury, który jest organizatorem Legnica Cantat i zastanawialiśmy się razem, jak wyjść z wyższą kulturą do ludzi. Narodził się pomysł, aby chór zaśpiewał na stadionie i stanie się to za tydzień we wtorek. Zdradzę, że chór będzie w szalikach Miedzi. Chyba jeszcze nigdy czegoś takiego nie było na polskim stadionie przed meczem - powiedział Brusiło.

Mecz będzie dla Miedzi jak i Śląska miał ogromne znaczenie, bo może zadecydować o być albo nie być którejś z ekip w ekstraklasie, bo oba zespoły walczą o utrzymanie. Dodatkowo to derby Dolnego Śląska.