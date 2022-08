Meksykański piłkarz wyrusza do Miedzi Legnica. I tłumy na lotnisku

Jak pisze Michał Matlak, który prowadzi na TT profil poświęcony piłce nożnej w Meksyku i Ameryce Środkowej: "Absolutnie każdy transfer rodaka do Europy wywołuje wielkie emocje w Meksyku. Poniżej doskonały przykład. Santi Naveda oblegany przez dziennikarzy przed wylotem do Polski."

To dość osobliwe sceny, bowiem Santiago Naveda wyrusza do polskiej Ekstraklasy, by grać w beniaminku Miedzi Legnica, a Meksyk to kraj mocny piłkarsko, który ma gwiazdy w wielu dużych ligach świata. A jednak nawet wyjazd do Polski i do Miedzi budzi powszechne zainteresowanie. Zwłaszcza, że gra Meksykanów w polskiej lidze to absolutna rzadkość.

Santiago Naveda to młody, 21-letni gracz klubu CF America. Jest pomocnikiem, którym swego czasu interesował się nawet Eintracht Frankfurt. Pozyska go jednak Miedź Legnica. A to Meksykanin, któy był podporą reprezentacji młodzieżowej, zdobył z nią brązowy medal znanego turnieju juniorskiego w Tulonie.