Były reprezentant Holandii i gwiazdor Eredivisie piłkarzem Miedzi Legnica

Narsingh podpisał z Miedzią roczny kontrakt, z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy. To już dziewiąty letni transfer klubu z Dolnego Śląska, ze wszystkich dotychczasowych jednak na pewno z najciekawszym CV.

Ekstraklasa. Luciano Narsingh piłkarzem Miedzi Legnica

Narsingh na szerokie wody wypłynął dzięki grze w PSV Eindhoven. W tym klubie zagrał w ponad 150 meczach, zdobywając dwa mistrzostwa Holandii, co też pozwoliło mu wystąpić w 12 meczach Ligi Mistrzów. To zaowocowało transferem do Swansea City, w którego barwach zagrał ponad 30 meczów na poziomie Premier League.

Oprócz tego grał także w SC Heerenveen, Twente Enschede, Feyenoordzie Rotterdam i ostatnio w Sydney FC. W ciągu ostatniego pół roku zagrał w 14 meczach australijskiego klubu i strzelił jednego gola.

W reprezentacji Holandii zagrał łącznie w 19 meczach, zdobywając cztery bramki. Z kadrą Oranje był na Euro 2012 i mistrzostwach świata 2014, ale w obu turniejach nie pojawił się na murawie ani na minutę.

Co ciekawe, w styczniu transfer tego piłkarza sondowała Lechia Gdańsk, ale ostatecznie sprawa rozbiła się o formalności kontraktowe Holendra.