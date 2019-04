Arka - Miedź. Dominik Nowak: Mecz o sześć punktów

Trener Miedzi Legnica Dominik Nowak przed spotkaniem 30. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy z Arką Gdynia przyznał, że to bardzo ważny pojedynek w kontekście walki o utrzymanie. - To konkretny mecz o sześć punktów - dodał.

Droga Miedzi na wyjazdowy mecz z Arką zaczęła się już w niedzielę i wiodła przez Białystok, gdzie legniczanie we wtorek rozegrali półfinałowy pojedynek Pucharu Polski z Jagiellonią. Zespół trenera Nowaka przegrał 1-2 tracąc decydującego gola w 90. minucie.

- Puchar Polski to jedno, a liga to drugie. W tej chwili puchar nie ma już znaczenia. Trzeba te dwie sprawy oddzielić. Przegraliśmy, ale powalczyliśmy grając na boisku rywala, co też ma jakieś znaczenie. W tej chwili jest już tylko liga. Zagraliśmy ostatnio bardzo dobry mecz z Cracovią i na tym bazujemy - powiedział szkoleniowiec dla oficjalnego serwisu internetowego Miedzi.

Legniczanie po spotkaniu z Jagiellonią nie wracali do domu, ale pojechali na krótkie zgrupowanie do Gniewina. Trener Nowak tłumaczył, że chodziło o to, aby zespół spędził jak najmniej czasu w podróży przed ważnym spotkaniem w Gdyni.

- Wybraliśmy Gniewino ze względów regeneracyjnych. Nie chcieliśmy tyle jeździć i spędzać czas w autokarze. Dla nas teraz każdy mecz jest bardzo ważny i ten z Arką też - krótko skomentował Nowak.

Arka podobnie jak Miedź zagra w grupie spadkowej i będzie bezpośrednim rywalem legniczan w walce o utrzymanie w Ekstraklasie. Aktualnie legniczanie są na miejscu 12. i mają o trzy punkty więcej niż ich sobotni rywal.

- Arka ma trudną sytuację i złą serię meczów. Musimy to wykorzystać. My mamy już czyste głowy przed tym spotkaniem, bo zapominamy o pucharze i skupiamy się na lidze. Teraz liga jest sprawą najważniejszą i tylko o tym myślimy - powiedział Nowak.

Jesienią gdynianie na Dolnym Śląsku wygrali wysoko, bo aż 4-0. Teraz muszą ponownie zwyciężyć, jeżeli chcą się znaleźć w pierwszej czwórce grupy spadkowej i w kolejnej części sezonu mieć cztery mecze na własnym stadionie. Legniczanom wystarczy remis.

- To jest konkretny mecz o sześć punktów. Musimy przystąpić do niego myśląc tylko o wygranej. Zwycięstwo stwarzałoby nam bardzo dobrą sytuację po rundzie zasadniczej. Na pewno nie możemy przegrać tego meczu, ale musimy pamiętać, że jeżeli chcemy wygrać, musimy zagrać bardzo dobre spotkanie. Chcemy mieć więcej meczów na własnym obiekcie, bo mamy tam wsparcie naszych kibiców i czujemy się zdecydowanie lepiej - posumował Nowak.

Początek meczu Arka - Miedź, podobnie jak wszystkich spotkań 30. kolejki, w sobotę o godz. 18.

