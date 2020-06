Wojciech Stawowy dla Interii: Będę wierny swojemu ofensywnemu stylowi. Wideo WIDEO |

Każdy trener ma swój styl i powinien go modyfikować, natomiast nie powinien odchodzić od pewnych zasad do których jest przekonany. Ja jestem przekonany do stylu kreacyjnego, ofensywnego, kombinacyjnego i temu będę wierny. Dziś praktycznie cały świat tak gra, piłka jest ofensywna i widowiskowa i to chciałbym w ŁKS-ie wprowadzić. To jest proces i na pewno wymaga to czasu, pewnych rzeczy nie można zrobić z dnia na dzień - mówi w rozmowie z Interią trener ŁKS-u Łódź Wojciech Stawowy.