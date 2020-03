ŁKS. Kazimierz Moskal po meczu z Koroną Kielce: To było marne widowisko. Wideo WIDEO |

- Wszyscy widzieliśmy, jakie to było widowisko. Z jednej i z drugiej strony było to marne widowisko. Jeżeli któraś drużyna miała zagarnąć trzy punkty, to tylko w taki sposób, w jaki się to stało, po rzucie karnym - powiedział po przegranym 0-1 meczu z Koroną Kielce trener ŁKS-u Kazimierz Moskal.