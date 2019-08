Najbardziej doświadczony piłkarz ŁKS-u Łukasz Piątek nie wpadał w panikę po porażce w Krakowie. - Wisła nas wypunktowała, ale to dopiero początek sezonu - powiedział Interii.

Piątek został wpuszczony na murawę dopiero w 72. min, gdy jego zespół przegrywał 0-3 i - mówiąc po piłkarsku, było już "po herbacie".



- Po stracie bramki musieliśmy się otworzyć. To się na nas zemściło. Można powiedzieć, że Wisła nas wypunktowała - komentował pomocnik beniaminka PKO BP Ekstraklasy.

- Nie ma co gdybać, co by było, gdybyśmy to my jako pierwsi trafili do siatki. Po stracie bramki rzuciliśmy się do odrabiania straty i źle się to skończyło. Gdyby się mecz ułożył inaczej, to mogłoby być różnie - uważa Łukasz.

Po trzech porażkach w ekipie beniaminka, w której dla zdecydowanej większości piłkarzy Ekstraklasa to pierwszyzna, może się wkraść panika. Jaka jest na to rada rutyniarza?

- To dopiero początek. Oczywiście oczekiwania były większe, chcieliśmy mieć więcej punktów, ale przyszły trzy porażki z rzędu. Musimy przeanalizować błędy. W kolejnym spotkaniu trzeba powalczyć o trzy punkty, żeby zacząć wspinać się w tabeli - mobilizuje siebie i zespół Łukasz Piątek.

