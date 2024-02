Wielkie emocje w derbach. Rozstrzygnięcie po przerwie. Spadek już pewny?

Stawka 70. derbów Łodzi była ogromna. W obu klubach liczono na przerwanie fatalnej passy. ŁKS nie wygrał od 182 dni, a Widzew przegrał cztery spotkania z rzędu. Dla ełkaesiaków była to właściwie ostatnia szansa, by zacząć odbijać się od dna.

Dla Widzewa to była okazja, by złapać nieco oddechu i zrównać się punktami z dziesiątą w tabeli Cracovią . No i niemal zdegradować lokalnego rywala - statystycy już wyliczają szanse ŁKS na spadek na poziomie 98 procent.

Trener Myśliwiec nie wahał się i do podstawowego składu wstawił dopiero co zakontraktowanego Rafała Gikiewicza. Nic dziwnego, bo 37-letni bramkarz ma mnóstwo doświadczenia i do rozwiązania kontraktu z Ankaragucu na początku lutego cały czas był w treningu. Szkoleniowiec ŁKS za to postawił w bramce 17 lat młodszego Aleksandra Bobka (tydzień temu nie grał z powodu urazu), który jest nadzieją polskiej piłki. Debiutował też Riza Durmisi. Zdawało się, że trener Stokowiec rzucił na boisko to, co miał najlepszego.