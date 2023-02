Trener ŁKS przegrał zakład z kibicami. Będzie się musiał napocić

Fani łódzkiego klubu stanęli na wysokości zadania - kupili na rundę rewanżową pięć tysięcy karnetów . Choć nie mogą równać się z sąsiadem zza miedzy - Widzewem, który sprzedał ich ponad trzy razy więcej, to przy al. Unii bardzo cieszą się z tego wyniku. To klubowy rekord i jeden z najlepszych wyników w tym sezonie w całej polskiej piłce.

Nie jest pewne, czy trener Moskal nie dowierzał w kibiców ŁKS, czy chciał ich zdopingować, ale założył się z nimi. Twierdził, że nie są w stanie kupić takiej liczby karnetów. - Jeżeli wykupicie, zapraszam was do biegania ze mną po parku na Zdrowiu. Pięć tysięcy karnetów, to pięć tysięcy metrów. Nie martwcie się, że nie dacie rady. Skoro Adam Marciniak daje radę, wy też na pewno dacie - mówił Moskal.