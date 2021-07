Ełkaesiacy ze zgrupowania wrócili w piątek. Zaszczepili się przeciwko Covid 19 i dostali wolne do poniedziałku. Jedynie Antonio Dominguez wróci trochę późnej - poleciał od Hiszpanii, bo kilka dni temu urodziła mu się córka.

Szkoleniowiec ŁKS spytany o ocenę zgrupowania odpowiedział przed kamerą klubowej telewizji. - Jestem zadowolony z pracy zespołu. Wykonaliśmy pierwszy krok w kierunku przygotowań. Drugi etap rozpoczniemy w poniedziałek. Baza treningowa była fantastyczna i zrobiliśmy wszystko, co zaplanowaliśmy - mówi Vicuna. - Rozegraliśmy dwa sparingi. Oczywiście wynik był lepszy w pierwszym meczu, bo wygraliśmy. Choć drugi wysoko przegraliśmy, to gra też była momentami dobra. Nie zmieniliśmy taktyki, ale niektórzy piłkarze zagrali na innych pozycjach. Dopiero rozpoczęliśmy pracę nad taktyką, głównie nad przechodzeniem z fazy defensywnej do ofensywnej.

Jak ocenić piłkarzy ŁKS Łódź?

Hiszpański szkoleniowiec ocenił też zawodników, którzy, tak jak on, dołączyli dopiero do zespołu:

Marek Kozioł? - Od razu widać, że to doświadczony bramkarz. Musi jeszcze poprawić grę nogami, bo to bardzo ważne dla naszego stylu gry.

Nacho Monsalve? - Dobrze pokazał się w pierwszym sparingu, ale doznał kontuzji i do końca obozu ćwiczył indywidualnie. W poniedziałek powinien wrócić do treningów z zespołem.

Jan Kuźma? - Choć jest młody, to pokazał, że potrafi w środku boiska zachować spokój. Na pewno może jeszcze lepiej doskakiwać do rywala, kiedy bronimy lub tracimy piłkę.

Stipe Jurić? - Bardzo pracowity zawodnik, mocny fizycznie i dużo biegający. To powinien być bardzo ważny dla nas zawodnik.

Javi Moreno? - Typowy skrzydłowy, który dobrze radzi sobie w grze jeden na jeden. Do tego dużo widzi na boisku i powinien poradzić sobie też w środku pomocy.

Bartosz Szeliga? - To bardzo solidny piłkarz z przeszłością w ekstraklasie. Taki kompletny zawodnik, bo radzi sobie w defensywnie i ofensywie.

Mateusz Bąkowicz i Oskar Koprowski, czyli zawodnicy z rezerw? - Podobała mi się ich praca na treningach, a w sparingach prezentowali się solidnie.

Do końca przygotowań drużyna będzie trenowała w Łodzi. Rozegra jeszcze trzy sparingi - KKS Kalisz (14 lipca, godz. 18, ul Minerska), Korona Kielce (17 lipca, godz. 12:30, al. Unii 2), Znicz Pruszków (24 lipca, godz. 18, ul. Minerska).

