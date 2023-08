Trener ŁKS atakuje sędziego. „Nie można było nawet się uśmiechnąć"

- Szybko otrzymana kartka, szczególnie dla obrońcy, to duże ryzyko. Muszą się bardziej pilnować i w trudnych sytuacjach czasem trzeba odstawić nogę - twierdzi trener Moskal . - Nie ukrywam też, że po straci gola, chcąc zmienić coś w ofensywie braliśmy pod uwagę to, że Ramirez i Pirulo mieli już żółte kartki. W tym meczu każde kolejne stykowe starcie mogło się skończyć kolejnym upomnieniem. Chcieliśmy to ograniczyć.

Asystent wyrzucony, trener ŁKS z żółtą kartką

- Nie może być tak, że sędzia może wszystko, a trener nie może o nic zapytać. Wszystko jest uznawane za krytykowanie jego orzeczeń: rozłożenie rąk, uśmiechnięcie się, zapytanie, czy to był faul na kartkę. To niepoważne - mówił Moskal po meczu.

Czy to takie trudne podbiec i powiedzieć: "ja to tak widziałem". Najłatwiej jest wyciągnąć kartkę, odwrócić się i biec dalej na środek. Nie o to chodzi

Szkoleniowiec twierdził, że arbiter nie potrafił mu wytłumaczyć, za co pokazał mu kartkę. - Powiedział, że jest telewizja i tam wszystko widać. Do nikogo nie krzyczałem, chciałem tylko jasną informację, za co tę kartkę dostałem. To nie pierwszy raz, gdy nie możemy nic zrobić - denerwował się trener ŁKS.