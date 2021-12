Lenart to wychowanek ŁKS. W seniorach tego klubu był w latach 1988-2000 z roczną przerwą na wypożyczenie do Lechii Tomaszów Mazowiecki. W ekstraklasie rozegrał 318 spotkań, z czego 266 właśnie w łódzkim klubie (występował jeszcze w Stomilu Olsztyn).

Lenart kontra Beckham

Zdobył z nim mistrzostwo Polski w 1998 roku. W europejskich pucharach zagrał m. in. przeciwko Manchesterowi United. W Łodzi Lenart z kolegami zatzymali Davida Beckhama i spółkę. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Dwa razy zagrał nawet w reprezentacji Polski ( z Azerbejdżanem 0:0 i Japonią 0:5). Nadal mieszka w Łodzi i ogląda mecze ŁKS.

A jego młodsi koledzy jesienią zawodzili. W 19 meczach zdobyli 29 punktów. W poprzednim sezonie po takiej samej licznie spotkań mieli ich siedem więcej.

ŁKS dużo traci do lidera I ligi

- Nie tylko mi nie podoba się postawa ŁKS w tym sezonie. Potencjał jako całego zespołu i każdego zawodnika sprawia, że to powinna być najlepsza drużyna w lidze, a nie jest - zaznacza Lenart.

Ełkaesiacy do lidera tracą już 15 punktów, a do wicelidera dziesięć. Mają jednak mecz zaległy i jeśli go wygrają z dziewiątego miejsca, awansują na czwarte. W górnej połowie tabeli różnice nie są duże. Między trzecią Koroną Kielce, a dziesiątą Odra Opole to tylko sześć punktów.

Nie ma wyników, nie ma atmosfery w ŁKS

- Oczywiście duży wpływ miały kontuzje i kwestie przygotowania do sezonu. Jak oglądam mecze, to widzę, że organizacja gry jest na wysokim poziomie, także indywidualne umiejętności zawodników, ale wyników nie ma - przyznaje Lenart.

Były stoper domyśla się, że skoro nie ma wyników, to nie ma też atmosfery. - Dochodzą słuchy na temat problemów organizacyjnych [w ŁKS były zaległości finansowe wobec zawodników - przyp. red.]. Ale za moich czasów sprawy organizacyjne też czasem w klubie leżały, ale wyniki były - podkreśla Lenart.

Wiosna dla ŁKS?

I dodaje, że wiosną ŁKS będzie bardzo groźny dla rywali. - Jak w końcu wszystko zacznie właściwie funkcjonować, to nawet są szanse na bezpośredni awans. Na sto procent zespół zagra w barażach i będzie ich faworytem - przekonuje Lenart. - Kadrowo to najlepszy zespół w lidze. Zwłaszcza ofensywa robi wrażenie.

