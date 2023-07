Prezes Wisły zarzekał się, że nie puści piłkarza. Pieniądze go przekonały

Beniaminek ekstraklasy robił co mógł, by pozyskać Michała Mokrzyckiego. Nawet sam piłkarz wywierał presję na Wiśle, co nie spodobało się prezesowi klubu, który zapewniał, że nie puści zawodnika. W końcu 26-letni pomocnik został piłkarzem ŁKS, a działaczy z Płocka przekonały pieniądze i procent i od ewentualnego kolejnego transferu.