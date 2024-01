Polski klub na cenzurowanym w FIFA. Dostał bolesny zakaz

To nie pierwsze kłopoty ŁKS. FIFA w ostatnich latach dwukrotnie nakładała zakaz transferowy na łódzki klub. Za każdym razem miało to związek z zaległościami wobec piłkarzy - m. in. Duńczyka Mikkela Rygaarda, Dragoljuba Srnica i Carlosa Morosa Gracii. Pierwszy raz nałożyła karę na początku 2022 roku, a także rok później też w styczniu. Łodzianie poradzili sobie, spłacili zaległości i mogli zatwierdzić zawodników.