Pilnował Messiego i Ronaldo. Czas na napastników w Ekstraklasie

Do polskiej ekstraklasy rzadko trafiają piłkarze z takim doświadczeniem . Durmisi jest Duńczykiem z albańskimi korzeniami. W dorosłym futbolu debiutował w Broendby, klubie z przedmieść Kopenhagi, dobrze znanym w Polsce. Jego występy były na tyle udane, że najpierw za 2 mln euro kupił go Real Betis , a w 2018 roku Lazio Rzym wyłożyło nawet 7,5 mln euro.

W Serie A nie zagrzał jednak miejsca i był co chwilę wypożyczany - do włoskiej Salernitany, holenderskiej Sparty Rotterdam , francuskiej Nicei oraz hiszpańskich CD Tenerife i CD Leganes. W czerwcu wygasł jego kontrakt z Lazio i od tej pory jest bez klubu. Jako zawodnik klubu z Balearów doznał kontuzji łękotki i ostatni raz zagrał w lutym 2023 roku na zapleczu hiszpańskiej ekstraklasy.

W związku z urazem ŁKS podchodził ostrożnie - piłkarz przyjechał na tydzień do Łodzi, wziął udział w treningach i sztab szkoleniowy wystawił mu pozytywną opinię. - Dawno w ŁKS nie było zawodnika z takim doświadczeniem. Gdyby nie był po kontuzji, to trudno byłoby go ściągnąć. A tak transfer jest bliski finalizacji - usłyszeliśmy w klubie.