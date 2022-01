Za piłkarzami ŁKS dwa tygodnie treningów na własnych obiektach i przyszedł czas na pierwszy sprawdzian umiejętności. Rywalem łodzian był Motor Lublin, jeden z kandydatów do awansu do pierwszej ligi, a do tego prowadzony przez Marka Saganowskiego, wychowanka klubu z al. Unii.

ŁKS bez transferów



Dla łodzian był to jedyny sparing przed wylotem na zgrupowanie do Turcji. W ekipie trenera Kibu Vicuni nie było nowych twarzy, bo być nie mogło. Nad ŁKS wciąż bowiem ciąży zakaz transferowy za zaległości finansowe wobec Dragoljuba Srnicia i Carlosa Morosa Gracii.

Także Motor, choć ma bogatego właściciela, nie szaleje na rynku transferowym. Na razie pozyskał tylko zawodnika z trzeciej ligi.

Czerwona kartka dla obrońcy ŁKS



Początek spotkania był wyrównany. Okazje były z obu stron. Pierwsi wykorzystali ja goście. Po rzucie rożnym do siatki trafił Filip Wójcik. ŁKS mógł szybko wyrównać, ale Piotr Gryszkiewicz kopnął nad bramką, a Pirulo trafił w poprzeczkę. Mogło też być 0:2, ale Dawid Arndt wygrał pojedynek z Cezarym Polakiem.

Tuż po przerwie na boisku pojawił się Adam Marciniak i zaledwie dwie minuty później zobaczył czerwoną kartkę. Po dwóch minutach wrócił jednak na boisko, by dalej mecz był po jedenastu. ŁKS atakował, ale długo nie potrafił zamienić tego na gole. W końcu po dośrodkowaniu Adriana Klimczaka wyrównał strzałem głową Jurić. Łodzianie poszli za ciosem i po podaniu Bośniaka zwycięską bramkę zdobył Ricardinho.

ŁKS - Motor Lublin 2-1 (0-1)

Bramki: Jurić, Ricardinho - Wójcik.

ŁKS: Arndt (46 Kozioł) - Bąkowicz (46 Wszołek), Dąbrowski (30 Monsalve; 64 Lorenc), Koprowski (46 Marciniak), Szeliga (46 Klimczak) - Moreno (30 Pirulo; 64, Janczukowicz), Kuźma (30, Tosik; 64, Rozwandowicz), Domínguez (46, Kowalczyk), Nowacki (46, Ricardinho), Gryszkiewicz (46, Wolski) - Corral (41, Radaszkiewicz; 56, Jurić).

Motor: Madejski - Wójcik, Błyszko, Cichocki, Moskwik - Polak, Swędrowski, Świeciński, Ceglarz, Ryczkowski - Fidziukiewicz. II połowa: Madejski (59, Lach) - Michota, Błyszko (68, Cichocki), Najemski, Moskwik (68, Polak) - Kosior, Bednarczyk, Kusiński, Król, Rak - Firlej.