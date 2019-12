W drugim niedzielnym spotkaniu PKO Ekstraklasy beniaminek zatrzymał kandydata do tytułu mistrzowskiego. Jedyną bramkę z rzutu karnego zdobył na początku drugiej połowy Dani Ramirez.

Łodzianie mieli nadzieję na powtórkę z lipca, gdy pod Wawelem pokonali Cracovię 2-1. Do tego spotkania przystępowali jednak z trzema kolejnymi porażkami na koncie, w dodatku jako przedostatnia drużyna tabeli. Stawką meczu dla krakowian był szczyt tabeli. W czterech poprzednich potyczkach nie stracili gola i zdobyli w sumie 10 punktów. Pytanie o faworyta pozostawało zatem retoryczne.

Tymczasem do przerwy utrzymywał się wynik bezbramkowy. Gdyby to był mecz w jednej z pięciu najsilniejszych lig Europy, oglądalibyśmy pewnie przynajmniej trzy gole. W Łodzi piłkarze obu zespołów marnowali jednak doskonałe okazje do zdobycia bramki.

Najpierw głową z dwóch metrów uderzał van Amersfoort, ale trafił prosto w Malarza. Chwilę później zawiódł również Rafa Lopes - zamiast w dogodnej sytuacji strzelać, próbował odgrywać do kolegi i skończyło się tylko kornerem. W odpowiedzi po drugiej stronie boiska do pustej bramki nie trafił Wolski.

Wynik spotkania został otworzony krótko po zmianie stron. Przy próbie strzału Wolski został nadepnięty przez Helika. Początkowo wydawało się, że akcja zakończy się na niecelnym uderzeniu. Arbiter zdecydował się jednak skorzystać z weryfikacji wideo i po chwili podyktował rzut karny dla gospodarzy. Jego pewnym egzekutorem okazał się Dani Ramirez.

Trener Probierz szybko rozrysował w notesie plan awaryjny i dokonał zmian, ale jego zabiegi na nic się zdały. W doliczonym czasie gry szkoleniowiec Cracovii ukarany został żółtą kartką. Łodzianie natomiast bronili się tyleż skutecznie, co szczęśliwie. Sami również szukali okazji na drugiego gola, ale ich wysiłki nie przyniosły spodziewanego efektu.

Mimo wygranej beniaminek nie wydostał się ze strefy spadkowej. Cracovia z kolei straciła szansę na zrównanie się punktami z liderującym Śląskiem Wrocław.

ŁKS Łódź - Cracovia 1-0 (0-0)

Bramka: 1-0 Ramirez (52. karny)

