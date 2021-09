Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polska-Albania, Robert Lewandowski: Wynik był dużo lepszy, niż gra (POLSAT SPORT) Wideo Polsat Sport



Łodzianie, którzy otwarcie mówią, że walczą o awans do ekstraklasy, to u siebie z trudem to potwierdzają. Nie bez problemów pokonali Skrę Częstochowa (3:2) i tylko zremisowali 2:2 z GKS Jastrzębie. W niedzielę rozegrają trzecie w tym sezonie przy al. Unii. Na boisko powinni wyjść w dobrych humorach, bo tydzień temu po dwóch meczach bez zwycięstwa, pokonali Stomil Olsztyn. Wygrali 3:0, ale nawet trener przyznaje, że a go w pełni nie zadowoliła.

- To nie był nasz najlepszy mecz. Strzeliliśmy bramki ze stałych fragmentów, nad którymi pracujemy. Trochę jednak brakowało nam kontroli nad spotkaniem. Tyle że z Koroną Kielce graliśmy lepiej, oddaliśmy więcej strzałów, a przegraliśmy. Ze Stomilem stworzyliśmy osiem sytuacji mniej, a zdobyliśmy trzy gole. Taka jest właśnie piłka nożna - podkreśla trener Vicuna.

Przed meczem z Resovią trenera może martwić sytuacja kadrowa. Wciąż do gry nie są gotowi Maciej Dąbrowski, Samu Corral, Antonio Dominguez, Nacho Monsalve i Ricardinho. Na dodatek kontuzji doznał Mateusz Bąkowicz, do tej pory etatowy młodzieżowiec. Lekki uraz miał też podstawowy napastnik Stipe Jurić, ale w piątek już ćwiczył z zespołem. - Szkoda, że go zabraknie, bo grał jak senior. Od początku sezonu wyglądał bardzo dobrze. Mamy jednak innych młodzieżowców, którzy mogą grać w podstawowym składzie - zapewnia szkoleniowiec ŁKS. - Pozostali kontuzjowani zawodnicy są już coraz bliżej, by rozpocząć treningi na pełnych obrotach z drużyną.

Trener Vicuna spodziewa się trudnej przeprawy z Resovią. To zespół, który ma bardzo solidną obronę (tylko trzy drużyny straciły mniej goli). - Choć Resovia przegrała z Koroną, to grała bardzo dobrze, a bramkę straciła bardzo przypadkowo. Nie dała się zdominować żadnej drużynie. To solidny zespół, który gra systemem 4-4-2. Nie jest łatwo stworzyć sytuacje w meczu z nimi - przyznaje Vicuna. - My jednak chcemy grać coraz lepiej. Zdajemy sobie sprawę, że w meczu z Resovią kluczowa może być postawa w ataku pozycyjnym. Musimy też uważać na stałe fragmenty rywala.

