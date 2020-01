Przebywający na zgrupowaniu w tureckim Side piłkarze beniaminka PKO Ekstraklasy, ŁKS-u, wygrali we wtorkowym meczu sparingowym z serbskim Napredakiem Kruševac 3-0. To drugie zwycięstwo drużyny trenera Kazimierza Moskala w trakcie przygotowań do drugiej części rozgrywek.

Bramki dla łódzkiego zespołu zdobyli: Samuel Corral, Maciej Wolski i Jose Pirulo. Pierwszy z nich, 27-letni hiszpański napastnik jest jednym z pięciu graczy pozyskanych zimą przez ŁKS. Obok Corrala, w wyjściowym składzie zagrali jeszcze trzej nowi zakontraktowani obrońcy: Maciej Dąbrowski, Hiszpan Carlos Moros i Słoweniec Tadej Vidmajer, a po przerwie wszedł napastnik Jakub Wróbel.

W pierwszej połowie sędzia nie uznał gola Adama Ratajczyka. Zdaniem arbitrów 17-latek był na pozycji spalonej.

Wygrana z dziesiątym zespołem serbskiej ekstraklasy było drugim zwycięstwem łodzian w zimowych sparingach. Wcześniej podopieczni Moskala pokonali azerski Neftczi Baku 4-0, ulegli rumuńskiej Astrze Giurgiu 0-2 i ukraińskiej Zorii Ługańsk 0-1 oraz zremisowali z ukraińską Worsklą Połtawa 3-3. Wszystkie spotkania rozegrano w Turcji.

Piłkarze beniaminka w Side będą trenować do soboty i rozegrają jeszcze jeden sparing z serbskimi Proleterem Nowy Sad (w piątek).

We wtorek klub z Łodzi poinformował, że na zasadzie transferu definitywnego do pierwszoligowego Chrobrego Głogów trafił Kamil Juraszek. 28-letni obrońca w ŁKS-ie występował od 2016 roku. W tym sezonie zagrał w dziewięciu meczach ekstraklasy.

Pierwszym rywalem ŁKS-u w drugiej części rozgrywek ekstraklasy będzie 9 lutego Legia Warszawa, czyli aktualny lider tabeli. Beniaminek w 20 rozegranych do tej pory kolejkach zdobył 14 punktów i zajmuje ostatnie, 16. miejsce.

ŁKS - FK Napredak 3-0 (0-0)

Bramki: 1-0 Samu Corral (50.), Maciej Wolski (73.), Pirulo (89.).

ŁKS: Arkadiusz Malarz (61. Dominik Budzyński) - Artur Bogusz (61. Jan Grzesik), Carlos Moros Gracia (61. Jan Sobociński), Maciej Dąbrowski, Tadej Vidmajer - Maciej Wolski (74. Pirulo), Dragoljub Srnić (61. Michał Trąbka), Łukasz Piątek, Ricardo Guima (74. Dani Ramírez), Adam Ratajczyk (61. Przemysław Sajdak) - Samu Corral (74. Jakub Wróbel).



