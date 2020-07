W 34. kolejce PKO Ekstraklasy Wisła Kraków pokonała ŁKS 2-1. Bohaterem Wisły został Alon Turgeman, strzelec obu bramek. Ten wynik oznacza, że z ligi spadła Korona Kielce.

ŁKS świetnie rozpoczął spotkanie. Już w dziewiątej minucie, po indywidualnej akcji, wynik otworzył Pirulo. Hiszpan był wyróżniającym się zawodnikiem. Cztery minuty później miał kolejną dobrą sytuację, ale przegrał pojedynek z Mateuszem Lisem.

Łodzianie kontrolowali jednak spotkanie. Mieli jeszcze kilka okazji, ale nie potrafili oddać już celnego strzał. Ta sztuka udała się za to Wiśle, która w ostatniej akcji pierwszej połowy doprowadziła do wyrównania.

Wydawało się, że na przerwę ŁKS zejdzie z prowadzeniem tak się nie stało. Jan Grzesik podał z autu do przeciwnika. Piłka trafiła do Alona Turgemana, który wbiegł w pole karne, minął Arkadiusza Malarza i trafił do siatki.

W drugiej połowie mecz się odwrócił. Wisła grała pewniej i czekała na swoją szansę. Doczekała się szybko, bo już pięć minut po wznowieniu gry. Wtedy, w niegroźnej sytuacji, Jan Sobociński faulował Turgemana w polu karnym. Młody obrońca łodzian kolejny raz w tym sezonie nie utrzymał nerwów na wodzy.

Izraelczyk pokazał za to, że bardzo dobrze radzi sobie z presją. Podszedł do "jedenastki" i pewnie ją wykorzystał.

Wisła mogła podwyższyć prowadzenie w 65. minucie. Tym razem Maksymilian Rozwandowicz faulował w polu karnym Davida Niepsuja i sędzia kolejny raz wskazał na 11. metr.

Tym razem do piłki podszedł Rafał Boguski. Okazało się to złym wyborem, bo uderzył fatalnie i Malarz obronił jego strzał. Co ciekawe, po dzisiejszym meczu, kapitan Wisły ma więcej nietrafionych karnych w karierze, niż wykorzystanych. Skutecznie wykonywał trzy "jedenastki". Z kolei dzisiejszy strzał z 11. metrów był czwartym nietrafionym karnym "Bogusia".

Wisła jednak utrzymała prowadzenie. Było to bardzo ważne zwycięstwo, bo dzięki niemu "Biała Gwiazda" niemal już zapewniła sobie utrzymanie. Wiadomo, że spada też Korona Kielce. Jeśli z kolei kielczanie nie przegrają dziś z Arką Gdynia, to ekipa znad morza również w przyszłym sezonie zagra w I lidze.

MP



ŁKS - Wisła Kraków 1-2 (1-1)

Bramki: 1-0 Pirulo (9.), 1-1 Alon Turgeman (45+2.), 1-2 Alon Turgeman (52. - z rzutu karnego).

Żółta kartka - ŁKS: Jan Grzesik, Samu Corral. Wisła Kraków: Lukas Klemenz, Nikola Kuveljic, David Niepsuj, Maciej Sadlok.

Sędzia: Bartosz Frankowski (Toruń). Widzów ok. 800.

W 64. minucie rzutu karnego dla Wisły nie wykorzystał Rafał Boguski. Obronił Arkadiusz Malarz.

ŁKS: Arkadiusz Malarz - Jan Grzesik, Carlos Moros Gracia, Jan Sobociński (71. Antonio Dominguez), Maciej Wolski - Pirulo, Maksymilian Rozwandowicz, Dragoljub Srnic, Michał Trąbka (81. Przemysław Sajdak), Adam Ratajczyk - Samu Corral (69. Łukasz Sekulski).

Wisła Kraków: Mateusz Lis - David Niepsuj, Rafał Janicki, Lukas Klemenz, Maciej Sadlok - Rafał Boguski, Chuca (46. Kamil Wojtkowski), Vullnet Basha, Nikola Kuveljic, Mateusz Hołownia (69. Aleksander Buksa) - Alon Turgeman (78. Lubomir Tupta).

