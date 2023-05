ŁKS robi krok do elity pod czujnym okiem przyszłego właściciela

Do ostatecznej transakcji jeszcze nie doszło. Rodzina Platków ma wykupić nową serię akcji i dzięki temu stać się większościowym udziałowcem . Obecni akcjonariusze, wśród których najwięcej udziałów ma Tomasz Salski, do niedawna prezes klubu, mają pozostać w klubie.

Platek postanowił pojawić się w Polsce i pewnie nie przez przypadek wybrał hitowe spotkanie lidera (ŁKS) z trzecią drużyną ligi (Wisła Kraków). Do Łodzi przyleciał prywatnym samolotem w czwartek, a w sobotę miał już wrócić do Włoch. Nie pojawił się na mecz sam, ale z żoną i jeszcze kilkoma osobami. Mecz obejrzeli w klubowej loży m. in. w towarzystwie prezesa PZPN Cezarego Kuleszy czy Marcina Gortata. Wydaje się, że byli pod wrażeniem, bo nagrywali atmosferę na trybunach, w tym także odpalone race.