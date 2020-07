W meczu 36. kolejki PKO Ekstraklasy ŁKS pokonał 3-2 Raków Częstochowa. Łodzianie odnieśli pierwsze zwycięstwo pod wodzą Wojciecha Stawowego.

W pierwszym kwadransie wydawało się, że Raków dosłownie zdemoluje swojego dzisiejszego rywala. Piłkarze Marka Papszuna z łatwością dochodzili do kolejnych sytuacji i nie wypuszczali rywala z jego połowy. Z dziecinną łatwością krycie po stałych fragmentach gubili Kamil Kościelny i Andrzej Niewulis, jednak strzał pierwszego obronił Arkadiusz Malarz, a drugi przeniósł piłkę ponad bramką.

Wynik meczu otworzył się w 13. minucie. Z rzutu wolnego dośrodkował Petr Schwarz, Kościelny zgrał piłkę głową, a Przemysław Oziębała uderzył z bliska do bramki. Piłka odbiła się jeszcze od Samu Corrala i gol został zapisany jako trafienie samobójcze.

Chwilę później ŁKS przeprowadził pierwszą akcję, z dystansu huknął Michał Trąbka. Bramkarz Rakowa Michał Gliwa nawet nie interweniował, gdy nagle okazało się, że piłka wpadła do siatki. Goście byli kompletnie zaskoczeni, 1-1!

Ten gol ewidentnie pozwolił uwierzyć łodzianom, że nie są na straconej pozycji. Zwłaszcza Trąbka był bardzo aktywny, a ŁKS przejął inicjatywę nad spotkaniem.

Tylko co z tego, skoro piłka wpadała znów do bramki Arkadiusza Malarza. Gol Felicio Browna Forbesa nie został wprawdzie uznany, bo ręką wcześniej zagrał piłkę Oziębała, ale Raków i tak schodził na przerwę z prowadzeniem 2-1. Kolejny raz częstochowianie zaatakowali ze stałego fragmentu gry i uderzenie głową oddał niepilnowany Kościelny. Malarz obronił ten strzał, ale piłka odbiła się od nadbiegającego Wolskiego i wpadła do bramki. Już drugi samobój ŁKS-u w tym meczu!

Po zmianie stron to drużyna Wojciecha Stawowego intensywnie ruszyła na rywala i bardzo szybko wyrównała. Tym razem znakomicie spisał się hiszpański duet w ofensywie łodzian. Po dobrym dograniu Pirulo piłkę z bliska do bramki skierował Samu Corral.

Hiszpański napastnik wreszcie spisał się na miarę oczekiwań, choć spotkanie zaczął od "samobója". W drugiej połowie dwukrotnie trafił do bramki rywala. Po raz drugi miało to miejsce w 71. minucie, gdy ŁKS wyszedł z kontratakiem, Pirulo rozrzucił piłkę na prawą stronę, a Corral ściął stamtąd do środka i dał łodzianom wygraną 3-2.

Niemniej ŁKS po sezonie pożegna się z Ekstraklasą, Raków w niej pozostanie.





ŁKS - Raków Częstochowa 3-2 (1-2)

Bramki: 0-1 Corral (13. - bramka samobójcza), 1-1 Trąbka (16.), 1-2 Wolski (41. - bramka samobójcza), 2-2 Corral (52.), 3-2 Corral (71.).

