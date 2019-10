ŁKS pokonał 2-0 Raków Częstochowa w meczu 13. kolejki Ekstraklasy. W starciu beniaminków lepsi okazali się gospodarze, którzy łapią wiatr w żagle. Bramki strzelali Hiszpanie - Dani Ramirez i Ricardo Guima.

Obie drużyny w Łodzi chciały grać w piłkę, dlatego oglądaliśmy naprawdę niezłe dla oka spotkanie. Raków, choć przyjechał do Łodzi osłabiony brakiem Felicio Browna Forbesa i Igora Sapały, w ofensywie prezentował się całkiem nieźle, ale brak drugiego z nich i zmiana ustawienia była widoczna w grze w defensywie.

Spotkanie zaczęło się od dwóch strzałów, które rozgrzały Arkadiusza Malarza. Doświadczony golkiper bez problemu poradził sobie z uderzeniami Andrija Lukovicia i Michała Skórasia. Odpowiedział strzałem z ostrego kąta Piotr Pyrdoł, a w bramce Rakowa dobrze spisał się Jakub Szumski.

Żywy początek spotkania zapowiadał gole i pierwszy padł już w 7. minucie. Najpierw ładne uderzenie z dystansu oddał Jan Grzesik, piłkę odbił Szumski i dopadł do niej powracający do składu ŁKS-u Łukasz Sekulski. Napastnik podał na środek pola karnego do niepilnowanego Daniego Ramireza, który pewnym strzałem otworzył wynik spotkania!

Do wyrównania szybko mógł doprowadzić Sebastian Musiolik. Napastnik Rakowa dwukrotnie znalazł się w sytuacji sam na sam z Arkadiuszem Malarzem, ale nie potrafił znaleźć sposobu na dobrze dysponowanego bramkarza gospodarzy.

Na nieskuteczności Musiolika skorzystał ŁKS, podwyższając prowadzenie. Mocny, płaski strzał z dystansu oddał Ricardo Guima i piłka wpadła do bramki tuż przy słupku. 2-0!

Jeszcze przed przerwą Raków kilkukrotnie próbował odpowiedzieć kontaktowym trafieniem, ale w bramce doskonale spisywał się Malarz. Po raz kolejny zatrzymał m.in. Musiolika, który oddał mocny strzał głową.

Trener Marek Papszun zareagował już w przerwie, zmieniając Petra Schwarza na Miłosza Szczepańskiego. To jednak ŁKS po przerwie stwarzał sobie lepsze sytuacje - okazje do zdobycia bramki mieli Sekulski i ponownie Guima, ale nie potrafili ich wykorzystać.

20 minut przed końcem meczu gospodarze mogli przypieczętować swoje zwycięstwo i zamknąć spotkanie. Sekulski po kontrataku został sfaulowany w polu karnym przez Jarosława Jacha i sędzia podyktował rzut karny dla ŁKS-u! Do piłki podszedł sam poszkodowany, ale uderzył zbyt lekko i Szumski obronił jego strzał!

Niewykorzystany karny nie przeszkodził jednak łodzianom w odniesieniu ważnego zwycięstwa.

Dzięki wygranej ŁKS, który niedawno jeszcze okupował ostatnie miejsce w tabeli, awansował na 14. pozycję i niebawem może opuścić strefę spadkową. Zwłaszcza, że jest na fali wznoszącej, w ostatnich trzech meczach zdobywając siedem punktów. Raków ma cztery punkty więcej i zajmuje 11. miejsce.

Wojciech Górski



ŁKS - Raków Częstochowa 2-0 (2-0)

Bramki: 1-0 Ramirez (7.), 2-0 Guima (26.).

W 68. minucie Jakub Szumski (Raków) obronił rzut karny Łukasza Sekulskiego (ŁKS).

Żółta kartka - ŁKS Łódź: Maksymilian Rozwandowicz. Raków Częstochowa: Petr Schwarz, Miłosz Szczepański.

Sędzia: Szymon Marciniak (Płock). Widzów 5 160.

