ŁKS. Najlepszy zawodnik ligi znów strzela

Ełkaesiacy po zgrupowaniu w Woli Chorzelowskiej do rozpoczęcia sezonu przygotowują się w Łodzi. - Do pierwszego meczu o stawkę zostało nieco ponad dwa tygodnie, więc czeka nas jeszcze dużo pracy. W Łodzi mamy bardzo dobrą bazą treningową, więc nie ma na co narzekać - twierdzi Maciej Dąbrowski, stoper ŁKS. - Wydaje mi się, że pod względem mentalnym wyglądamy lepiej i jeśli właśnie to pójdzie w dobrym kierunku, nie zabraknie też jakości na boisku.

Piłkarze ŁKS przystąpili do spotkania z drugoligowym KKS Kalisz w podstawowym składzie z Pirulo, który został właśnie wybrany głosami piłkarzy najlepszym zawodnikiem zaplecza ekstraklasy w sezonie 2020/2021. Hiszpan w poprzednich rozgrywkach zdobył 13 goli i zaliczył siedem asyst. W najlepszej jedenastce znalazł się jeszcze jego rodak Antonio Dominguez (10 bramek i 4 asysty).

Sparing od mocnego uderzenia rozpoczęli goście. Oddali dwa groźne strzały, ale Marek Kozioł nie dał się zaskoczyć. Ełkaesiacy szybko odpowiedzieli - mocno strzelił Adam Marciniak, a Stipe Jurić zdobył nawet gola, ale ze spalonego. Co się jednak odwlecze... Sprawy w swoje ręce, a właściwie nogi wziął Pirulo - przyjął piłkę w polu karnym, minął bramkarza i kopnął do siatki. Kolejną dobrą sytuację miał Jurić, ale po strzale głową piłka minimalnie minęła bramkę. Tuż przed przerwą łodzianie podwyższyli - Mikkel Rygaard dokładnie podał do Michała Trąbki, który z pierwszej piłki pokonał bramkarza KKS.

Po zmianie stron goście zdobyli kontaktową bramkę - z rzutu karnego trafił Mateusz Majewski. Stracony gol zmotywował gospodarzy - dwukrotnie groźnie strzelał Pirulo. Potem kolejną okazję miał jego rodak - Javi Moreno, ale bramkarz KKS dobrze bronił. Uderzali jeszcze Jan Kuźma i Piotr Janczukowicz. Właśnie ten drugi zawodnik po indywidualnej akcji w końcówce postawił kropkę nad i. Mógł strzelić kolejną bramkę, ale trafił w poprzeczkę.

ŁKS - KKS Kalisz 3-1 (2-0)

Gole: Pirulo (18.), Trąbka (44.), Janczukowicz (85) - Majewski (47., karny).

ŁKS: Kozioł - Bąkowicz, Marciniak, Dąbrowski, Klimczak - Rozwandowicz - Pirulo, Rygaard, Trąbka, Kelechukwu - Jurić. Od 60 minuty: Arndt - Szeliga, Tosik, Sobociński, Koprowski - Wolski, Gryszkiewicz, Kuźma, Ricardinho, Javi - Janczukowicz.

Zdjęcie ŁKS / lkslodz.pl / materiały prasowe

ak