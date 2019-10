- Na pewno to nie jest wszystko, co mam do powiedzenia, ale tylko tymi zdaniami mogę się z państwem podzielić - mówił trener ŁKS-u Kazimierz Moskal po kolejnej porażce beniaminka Ekstraklasy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Karol Świderski liderem klasyfikacji strzelców. Dwa gole Polaka w meczu AEK - PAOK (2-2). Wideo © 2019 Associated Press

W poniedziałek, na zakończenie 10. kolejki Ekstraklasy, ŁKS przegrał 1-3 na wyjeździe z Zagłębiem Lubin i zamyka ligową tabelę.

Reklama

Rozpędzony beniaminek z Łodzi świetnie zaczął sezon, remisując z Lechią Gdańsk i wygrywając na wyjeździe z Cracovią. Na tym jednak lista sukcesów się skończyła. Ekipa Moskala notuje szokującą serię ośmiu ligowych porażek.

- Kolejna porażka. Czasami wygląda to tak, jakbyśmy sami podcinali sobie gałąź, na której siedzimy - mówił załamany Moskal po porażce z Zagłębiem.

- Szukamy pewności w grze i mieliśmy nadzieję, że po zwycięstwie w Pucharze Polski przełamiemy serię porażek w lidze. Zaczęliśmy dobrze mecz, ale sposób, w jaki tracimy bramki, naprawdę nie przystoi - podkreślił trener ŁKS-u.

- Drugą połowę również dobrze zaczęliśmy, zdobyliśmy gola kontaktowego, ale znowu sami sobie odbieramy nadzieję. I znowu w taki sposób, który nie może na tym poziomie się przydarzyć. Trudno mi jest powiedzieć cokolwiek więcej - komentował szkoleniowiec.

- Na pewno to nie jest wszystko, co mam do powiedzenia, ale tylko tymi zdaniami mogę się z państwem podzielić - tajemniczo zakończył Moskal.

Ekstraklasa: wyniki, tabela, strzelcy, terminarz

Zdjęcie Kazimierz Moskal (z prawej) i Dani Ramirez / Sebastian Borowski / PAP

WS