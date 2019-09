Bramkarz Łódzkiego Klubu Sportowego Michał Kołba jest podejrzewany o stosowanie zakazanych środków. Nieprawidłowości wykazała próbka A badania antydopingowego. Piłkarzowi przysługuje prawo do próbki B.

Dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA) Michał Rynkowski w rozmowie z Polskim Radiem nie zdradza o jaki środek chodzi, mówi jednak, że jest on łatwo dostępny.

- To są substancje, które są w takim dość ogólnym obiegu, dostępne czasami bez recepty i które mogą być stosowane w celach leczniczych, natomiast - kolokwialnie mówiąc - jest to substancja zaliczana nie do twardego dopingu, tylko bardziej do kategorii substancji - mówi.

- Ich stosowanie jest mniejszym ciężarem gatunkowym, ale mimo wszystko mówimy o substancji zabronionej - podkreśla szef POLADA.

Rynkowski informuje też, co grozi Kołbie, jeśli zostanie mu udowodnione stosowanie zakazanych środków.

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawodnikowi grozi do dwóch lat dyskwalifikacji - wyjaśnia.

Kołba to od kilku lat podstawowy bramkarz ŁKS-u, z którym w tym sezonie wrócił do Ekstraklasy i którego jest kapitanem.

