O nowym akcjonariuszu w ŁKS-ie mówi się od dłuższego czasu, bo klub od przegranego finału baraży o PKO Ekstraklasę z Górnikiem Łęczna w 2021 roku zmaga się z problemami z płynnością finansową. Pojawienie się Platka ma pomóc w powstrzymaniu ich, a także zatrzymaniu w zimowym okienku transferowym kluczowym dla drużyny piłkarzy, co ma pomóc w osiągnięciu celu, jakim niewątpliwie jest powrót do elity po trzech latach przerwy.

Fortuna I Liga. ŁKS Łódź będzie mieć nowego współwłaściciela

Platek ma tym samym dołączyć do obecnego grona współwłaścicieli - Tomasza Salskiego, Jerzego Pietruchy, Przemysława Andrzejaka i Dariusza Łyżwy. - To co mieliśmy sobie powiedzieć i ustalić - to już się zadziało i mam nadzieję, że przed gwiazdką przedstawimy nowego akcjonariusza, który może dać perspektywy na dużą stabilizację klubu - mówił w audycji "Piłka meczowa" na antenie TV Toya Salski. W tej samej rozmowie dodał też, że przejęcie klubu ma się odbywać etapami.