Jan Grzesik przedłużył umowę z ŁKS-em. Nowy kontrakt 24-letniego obrońcy będzie obowiązywał o rok dłużej niż dotychczasowy, czyli do 30 czerwca 2021 roku, poinformował beniaminek PKO Ekstraklasy na stronie internetowej.

Grzesik trafił do ŁKS-u przed sezonem 2018/19 z drugoligowej Siarki Tarnobrzeg. Na pierwszoligowych boiskach w minionych rozgrywkach wystąpił w 29 meczach, z czego 28 rozpoczynał w podstawowej jedenastce. Nie strzelił żadnego gola, ale i tak znalazł się w najlepszej jedenastce sezonu wybranej przez kibiców 1. Ligi.

"Janek to przykład zawodnika, którego transfer rok temu dla wielu mógł nie być tak oczywisty jak dla nas, wszak trafił do nas z drugiej ligi. Teraz, w niecały rok, boiska drugoligowe Janek zamienia na ekstraklasowe, na co w pełni zasłużył" - podkreślił Krzysztof Przytuła, dyrektor sportowy Łódzkiego Klubu Sportowego, cytowany przez stronę internetową.



"Ambicje Janka są spójne z ambicjami klubu, więc czas, aby na dłużej zagościć w miejscu, gdzie Janek i ŁKS powinni być, czyli w ekstraklasie" - dodał.

