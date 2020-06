W meczu 29. kolejki PKO Ekstraklasy ŁKS przegrał z Jagiellonią Białystok 0-3. Przyjezdni nie pozostawili łodzianom żadnych szans i są już pewni miejsca w górnej połowie tabeli przed rundą finałową.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wojciech Stawowy dla Interii: Będę wierny swojemu ofensywnemu stylowi. Wideo TV Interia

Zapis relacji z meczu ŁKS - Jagiellonia Białystok

Reklama

Zapis relacji z meczu ŁKS - Jagiellonia Białystok na urządzenia mobilne

Już w pierwszych minutach spotkania Maciej Makuszewski chciał postraszyć Arkadiusza Malarza strzałem z dystansu. Piłkę zdołał jednak zblokować Jan Sobociński i skończyło się tylko na rzucie rożnym. Był to jednak obiecujący początek, a już kilka minut później przyjezdni zdołali pójść za ciosem.

"Jaga" wyprowadziła zabójczy kontratak po groźnej akcji ŁKS-u. Guima nie zdołał jednak pokonać Damiana Węglarze strzałem z dystansu. Po chwili dużo skuteczniejszy był w tym elemencie gry Jakov Puljić, umieszczając piłkę w bramce gospodarzy.

Gol niewiele zmienił w grze ŁKS-u. Łodzianie wciąż starali się długo utrzymywać przy piłce, wymieniając sporą liczbę podań. Nie przekładało się to jednak na stwarzane sytuacje. Golkiper "Jagi" nie mógł narzekać na nadmiar obowiązków. Długo ograniczały się one jedynie do wznawiania gry z piątego metra.