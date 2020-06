- Totalnie zawiodłem, jako trener - przyznał szkoleniowiec ŁKS Łódź Wojciech Stawowy po porażce jego piłkarzy z Jagiellonią 0-3. Białostoczanie dzięki wygranej są już pewni gry w czołowej ósemce. - Spokój pomoże nam pokazać jeszcze więcej jakości - zapewnił opiekun Jagiellonii Iwajło Petew.

Piłkarze Petewa z dużą łatwością pokonali 3-0 zamykający tabelę ŁKS i awansowali na 7. miejsce.

Reklama

"Zasłużyliśmy na te trzy punkty. Przede wszystkim jestem zadowolony, że moi zawodnicy podeszli do tego meczu bardzo poważnie i skoncentrowani. Nie daliśmy rywalom dochodzić do sytuacji bramkowych, a sami zdobyliśmy trzy gole. Mieliśmy też kilka innych niezłych okazji. Mamy powody do radości, ale musimy już myśleć o następnym spotkaniu" - ocenił bułgarski szkoleniowiec.

Dodał, że zapewnienie sobie miejsca w czołowej ósemce na kolejkę przed zakończeniem sezonu zasadniczego, da jemu i jego drużynie większy komfort pracy. "Liczę na to, że mając większy spokój, podczas kolejnego meczu pokażemy jeszcze więcej jakości w grze" - przekonywał.

Pomocnik Maciej Makuszewski zaznaczył, że Jagiellonia miała sposób na ŁKS i plan został wykonany. "Zrobiliśmy dobrą robotę, bo przygotowaliśmy się do tego spotkania przez ostatnie dni, żeby zagrać właśnie tak, jak to zrobiliśmy" - tłumaczył.

Dla ŁKS-u kolejna porażka oznacza już tylko iluzoryczne szanse na pozostanie w PKO Ekstraklasie. Łodzianie, na osiem kolejek przed końcem rozgrywek, do ostatniego bezpiecznego miejsca tracą już 13 punktów.