ŁKS. Indywidualne treningi co najmniej do piątku

Występująca w piłkarskiej ekstraklasie drużyna ŁKS-u nie wróci we wtorek do wspólnych treningów, jak początkowo planowano. Ze względu na zagrożenie rozprzestrzenia się koronawirusa piłkarze beniaminka co najmniej do piątku będą trenować indywidualnie w domu.

Klub z Łodzi poinformował o tym w poniedziałek.

"W związku z obowiązującym w całej Polsce stanem zagrożenia epidemicznego sztab szkoleniowy Łódzkiego Klubu Sportowego podjął decyzję, iż przez najbliższe dni zawodnicy pierwszego zespołu dalej trenować będą jedynie indywidualnie" - przekazano.

Podopieczni trenera Kazimierza Moskala mają ćwiczyć według indywidualnych rozpisek, które w poniedziałek po południu otrzymali od szkoleniowców.

Po podjęciu w piątek przez organizatora rozgrywek Ekstraklasę SA decyzji o zawieszeniu ligi, zawodnicy ŁKS-u spotkali się z lekarzem i fizjoterapeutami, którzy przekazali najważniejsze zasady profilaktyki oraz bezpieczeństwa. Piłkarze beniaminka nie mogą też opuszczać Łodzi.

Do nieoczekiwanej przerwy od piłki nożnej zmuszeni zostali również młodzi zawodnicy Akademii Piłkarskiej ŁKS. Wszyscy otrzymali rozpiski z treningiem do samodzielnego wykonania w warunkach domowych.

- Nie jesteśmy w stanie zapewnić zawodnikom treningów pod okiem szkoleniowców, ale obecna sytuacja nie może spowodować, że nasi gracze stracą cenny czas przez brak zajęć w akademii. Głównym celem zajęć w domu jest podtrzymanie formy sportowej i sprawności - wyjaśnił koordynator przygotowania motorycznego w Akademii ŁKS Paweł Drechsler.

ŁKS z 20 punktami zajmuje ostatnie miejsce w tabeli ekstraklasy. Do przedostatniej Arki Gdynia traci 5 punktów oraz 11 do pierwszej pozycji gwarantującej pozostanie w elicie.

Autor: Bartłomiej Pawlak