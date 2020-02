Hiszpański napastnik Antonio Dominguez został w środę piłkarzem ŁKS-u. To szósty zawodnik pozyskany zimą przez zamykającego tabelę beniaminka PKO Ekstraklasy.

Dominguez z klubem z Łodzi podpisał kontrakt obowiązujący przez trzy lata, do końca grudnia 2022. 26-letni ofensywny gracz w tym sezonie występował w zespole Algeciras CF na trzecim poziomie hiszpańskich rozgrywek (Segunda B). W 22 meczach strzelił siedem goli. Wcześniej grał w innych hiszpańskich klubach, m.in. w CE Sabadell, Realu Valladolid B oraz Recreativo Huelva, którego jest wychowankiem.

To szósty zawodnik, który trafił do ŁKS-u w zimowej przerwie. Wcześniej pozyskano trzech obrońców: 26-letniego Hiszpana Carlosa Morosa Gracię (ostatnio GIF Sundsvall), 27-letniego Słoweńca Tadeja Vidmajera (NK Celje) oraz 32-letniego Macieja Dąbrowskiego, który do Łodzi trafił z Zagłębia Lubin. Kontrakt z klubem podpisali też dwaj napastnicy: 27-letni Hiszpan Samuel Corral (CF Talavera) oraz rok młodszy Jakub Wróbel z pierwszoligowego GKS-u Jastrzębie.

Dominguez w kadrze beniaminka zastąpi swojego rodaka Daniego Ramireza. 27-letni pomocnik, który jesienią był liderem i z sześcioma golami najlepszym strzelcem łodzian przechodzi testy medyczne w Lechu Poznań i wkrótce ma podpisać kontrakt z tym klubem.

Dwukrotni mistrzowie Polski w 20 rozegranych do tej pory meczach zdobyli 14 punktów i zajmują ostatnie, 16. miejsce w tabeli ekstraklasy. Ich pierwszym rywalem w drugiej części rozgrywek będzie w niedzielę na wyjeździe lider - Legia Warszawa.

Autor: Bartłomiej Pawlak