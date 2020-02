Lech Poznań szuka wzmocnień tuż przed wznowieniem rozgrywek Ekstraklasy. Wiele wskazuje na to, że kontrakt z "Kolejorzem" podpisze w najbliższych dniach pomocnik ŁKS-u Dani Ramirez.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lech Poznań. Jevtić: Czułem się ważny w Poznaniu. Wideo INTERIA.TV

Nie jest tajemnicą, że Lech interesował się Hiszpanem, zwłaszcza po stracie dwóch cennych zawodników środka pola. Darko Jevtić został sprzedany za 500 tys. euro do Rubina Kazań, a Joao Amaral - z powodu trudnej sytuacji rodzinnej - został wypożyczony do portugalskiej drużyny FC Pacos de Ferreira.

Reklama

Lukę po obu zawodnikach ma załatać właśnie Ramirez. Jak informuje Piotr Koźmiński, Lech porozumiał się już z ŁKS-em w sprawie transferu. Hiszpan ma we wtorek udać się do Poznania, by w środę przejść testy medyczne i podpisać kontrakt.

W rundzie jesiennej Ramirez był wyróżniającą postacią w ekipie dowodzonej przez trenera Kazimierza Moskala. W 20 spotkaniach zanotował sześć bramek oraz cztery asysty i wielokrotnie imponował swoim wyszkoleniem technicznym.

Co ciekawe, 27-latek swojego pierwszego gola na boiskach Ekstraklasy strzelił właśnie w starciu z Lechem. Wszystko wskazuje na to, że niedługo będzie strzelał bramki dla ekipy z Poznania.

Już w sobotę "Kolejorz" zmierzy się z Rakowem Częstochowa, a łodzianie dzień później zagrają na wyjeździe z Legią Warszawa.

TB

Ekstraklasa - wyniki, terminarz, tabela, strzelcy