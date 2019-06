Z pięcioma nowymi piłkarzami przygotowania do występów w Ekstraklasie rozpoczęła w poniedziałek drużyna ŁKS-u. - Stać nas na to, żeby w Ekstraklasie pokazać fajny futbol - powiedział trener beniaminka rozgrywek Kazimierz Moskal.

Zdjęcie Trener ŁKS-u Kazimierz Moskal / Grzegorz Michałowski /PAP

Piłkarze ŁKS do treningów wrócili po trzytygodniowych urlopach.

Reklama

"Okres przygotowań potrwa sześć tygodni, ale jak zwykle zleci szybko i na pewno na wszystko nie starczy nam czasu. W ostatnim tygodniu wolnego piłkarze mieli jednak do wykonania po dwie jednostki treningowe i wierzę, że są na takim poziomie wytrenowania, iż możemy zacząć od mocnego akcentu" - poinformował przed rozpoczęciem zajęć trener Moskal.

W pierwszym treningu uczestniczyło 27 zawodników. Brakowało jedynie Jana Sobocińskiego, który dostał dodatkowy tydzień wolnego ze względu na udział w mistrzostwach świata do lat 20. Obecna była za to piątka nowych graczy beniaminka Ekstraklasy.

To 27-letni hiszpański pomocnik Jose Antonio Ruiz "Pirulo" (ostatnio Real Balompedica Linense), Serb Dragoljub Srnić (FK Vożdovac), 23-letni Portugalczyk Ricardo Martins Guimaraes "Guima" (Academica Coimbra) i obrońca Maciej Dampc (Bytovia Bytów) oraz rok młodszy pomocnik Michał Trąbka (Stal Stalowa Wola). Do kadry został też włączony 18-latek Artur Sójka, a do sztabu szkoleniowego trener rezerw Marcin Pogorzała.

"Odeszło kilku zawodników ze środka pola i w tej formacji chcieliśmy się wzmocnić. Cieszy mnie, że już dziś mam do dyspozycji tylu piłkarzy i w zasadzie ta grupa jest kompletna. Nie jest jednak powiedziane, że to koniec transferów. Nie wykluczam, że jeszcze ktoś dojdzie lub odejdzie" - przyznał szkoleniowiec.

Na razie klub pożegnał się ze Słowakiem Lukasem Bielakiem, Mateuszem Gamrotem i Jakubem Kostyrką, z którymi nie przedłużono wygasających kontraktów. Z kolei młodzi gracze Mikołaj Maschera i Oskar Koprowski mają zostać wypożyczeni.

Drużyna ŁKS-u do sezonu będzie przygotowywała się na swoich obiektach oraz zgrupowaniu w Grodzisku Wielkopolskim, które zaplanowano w dniach 1-9 lipca. Latem sztab szkoleniowy zaplanował sześć meczów sparingowych. Formę podopiecznych Moskala sprawdzą kolejno drużyny: Wisły Płock (22 czerwca w Łodzi), Radomiaka Radom (29 czerwca w Łodzi), Warty Poznań (3 lipca w Grodzisku Wlkp.), GKS Tychy i Kotwicy Kołobrzeg (6 lipca w Grodzisku Wlkp.) oraz Korony Kielce (13 lipca w Łodzi).

Łodzianie swój pierwszy po siedmiu latach mecz w Ekstraklasie rozegrają w weekend 20-21 lipca. W 1. kolejce na swoim stadionie podejmą Lechię Gdańsk. Następnie zmierzą się z innymi czołowymi zespołami poprzedniego sezonu, m.in.: Cracovią, Piastem Gliwice, Legią Warszawa oraz Lechem Poznań i Wisłą Kraków.

"Kalendarz nas nie oszczędził. Początek jest bardzo trudny, ale może to dobrze, że od razu zmierzymy się z ligowymi potentatami i będziemy wiedzieli, na czym stoimy. Stać nas na to, żeby w Ekstraklasie też pokazywać fajny futbol. Nowi piłkarze byli dobierani pod naszą filozofię gry, dalej będziemy chcieli grać w piłkę, stwarzać sytuacje i dominować na boisku. Na pewno nie chcemy odejść od stylu, jaki prezentowaliśmy w 1. lidze" - zapowiedział trener Moskal.

Dwukrotni mistrzowie Polski do ekstraklasy wracają po siedmiu latach występów w niższych ligach. Awans wywalczyli z drugiego miejsca w tabeli 1. ligi.



Autor: Bartłomiej Pawlak