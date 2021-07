Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Niezwykła fanka Górnika Zabrze spotkała się z Podolskim! Jaką obietnicę złożyła piłkarzowi? Wideo INTERIA.TV

Będzie to siódmy nowy duży stadion (o pojemności powyżej dziesięciu tysięcy osób) na zapleczu ekstraklasy. Do tej pory kibice korzystali tylko z jednej trybuny wybudowanej w 2015 roku (mieści 5700 kibiców). W połowie 2019 roku rozpoczęło się dobudowywanie brakujących trzech. W sumie inwestycja pochłonie około 220 mln złotych.

ŁKS będzie gotowy szybciej

Prace postępują bardzo szybko i wykonawca wyprzedza założony czas na realizację - 36 miesięcy. To daje nadzieję, że jeszcze w tym sezonie kibice ŁKS będą mogli wejść na stadion z czterema trybunami.

- Rozpoczynamy montaż zadaszenia trybuny północnej. W następnym etapie będziemy układali pokrycie dachu. Trwają prace przy układaniu instalacji wewnętrznych elektrycznej, teletechnicznych, sanitarnych, wentylacji i klimatyzacji oraz zewnętrznych instalacji. Rozpoczęły się też roboty wykończeniowe pod trybunami. Montaż krzesełek planujemy na przełomie sierpnia i września - informuje Marek Rosa, kierownik robót z Mirbudu.

- Stadion już jest prawie gotowy. Prace zasadnicze zakończą się w 2021 roku. Początek 2022 roku to prace wykończeniowe i odbiorowe - dodaje Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi.

Tomasz Salski, prezes ŁKS twierdzi, że przy pełnym stadionu roczny budżet klub będzie o 5 mln zł większy. Nie tylko dzięki temu, że więcej kibiców będzie mogło wejść na trybuny, ale także z wynajmu powierzchni komercyjnych. Dlatego cieszy się, że być może już w rundzie wiosennej będzie oddany do użytku. - Prace wyprzedzają założenia o około trzy miesiące. Wydaje się, że jest szansa, by roboty budowlane zostały zakończone na przełomie roku. Potem jeszcze trzeba będzie spełnić sporo formalności, by został dopuszczony do użytku - przyznaje prezes Salski.

Sześć nowych stadionów

Nowe stadiony w pierwszej lidze mają już Widzew, Korona Kielce, Podbeskidzie Bielsko-Biała, Korona Kielce, GKS Tychy i Arka Gdynia.

Mniejsze obiekty jak Puszczy Niepołomice, Chrobrego Głogów czy Górnika Polkowice zostały zmodernizowane. W wielu klubach czekają jednak na budowę nowych stadionów. Gotowy jest projekt obiektu Odry Opole (na 11,5 tys. miejsc), a przetarg na wykonawcę ma być rozstrzygnięty jeszcze w lipcu.

Nowe stadiony w Katowicach, Sosnowcu i Nowym Sączu

W Katowicach radni dali zielone światło, by miasto wypuściło obligacje, które mają sfinansować budowę nowego stadionu GKS (15 tys. miejsc). W czerwcu wyłoniono wykonawcę inwestycji. W Sosnowcu trwa budowa stadionu w ramach Zagłębiowskiego Parku Sportowego. W radzie miasta trwa jedna spór, kto ma być gospodarzem miejskiego obiektu. Jedni chcą, by to byli Czarni, którego piłkarki są 13-krotnymi mistrzyniami Polski, inni uważają, że Zagłębie Sosnowiec i w barwach tego klubu planowane są krzesełka.

W czerwcu pojawiły się dobre informacje dla kibiców Sandecji. Prezydent Nowego Sącza podpisał umowę na budowę nowego obiektu. Za 50 mln złotych powstanie zadaszony obiekt na 4,5 tys. miejsc. Ma być gotowy za dwa lata.

Oczekiwanie w Olsztynie, Rzeszowie i Jastrzębiu

Mimo renowacji wyglądem od nowoczesnych obiektów odstają stadiony Stomilu Olsztyn, Resovii czy GKS Jastrzębie. W Rzeszowie o nowym stadionie mówi się od 2011roku. W końcu miasto zapowiedziało, że go wybuduje, powstał projekt, a prace mają ruszyć jeszcze w tym roku. Ma pomieścić prawie 10 tysięcy widzów. W Olsztynie projekt i wizualizacja powstały już w 2015 roku. Jedyne co się udało do tej pory to montaż jupiterów i nowa murawa. Wciąż jednak nie wbito łopaty pod budowę nowego obiektu. Nie tylko kibice, ale też PZPN ocenia, że trybuny stadionu i cała infrastruktura są w fatalnym stanie.

W Jastrzębiu w 2019 roku rada miasta przyjęła uchwałę intencyjną w sprawie powstania nowego stadionu (na 8 tys. miejsc), ale na razie nic więcej się nie wydarzało. Za to obecny obiekt, na którym gra GKS został zmodernizowany - w ubiegłym roku zamontowano podgrzewaną murawę.

Skra Częstochowa w Sosnowcu

Z kolei stadion Miedzi Legnica był modernizowany etapami - ma teraz cztery zadaszone trybuny i spełnił wymogi licencyjne, kiedy zespół występował przez rok w ekstraklasie.

Najmniejszy obiekt, bo zaledwie na 990 osób ma beniaminek pierwszej ligi Skra Częstochowa. Na dodatek piłkarze grają tam na sztucznej murawie. Komisja Licencyjna uznała, że to za mało na pierwsza ligę. Skra ma rozgrywać mecze w Sosnowcu.

Stadiony w pierwszej lidze

Widzew Łódź - stadion wybudowany w 2017 roku (pojemność 18 tys.)

ŁKS - stadion w budowie - ma być oddany do użytku w 2022 roku (18 tys.)

Korona Kielce - stadion wybudowany w 2006 roku i zmodernizowany w 2016 roku (15,5 tys.)

Podbeskidzie Bielsko-Biała: stadion wybudowany w 2015 roku (15 tys.)

GKS Tychy - stadion wybudowany w 2015 roku (15 tys.)

Arka Gdynia - stadion wybudowany w 2011 roku (15 tys.)

GKS Jastrzębie - stadion wybudowany w 1989 roku modernizowany w 2007 i 2019 roku (8,5 tys.)

Zagłębie Sosnowiec - stadion wybudowany w 1956 roku po renowacji w 2007 roku (7,5 tys.)

GKS Katowice - stadion wybudowany w 1955 roku po trzech renowacjach (6,7 tys.)

Miedź Legnica - stadion wybudowany w 1948 roku po pięciu renowacjach (6,2 tys.)

Odra Opole - stadion wybudowany w 1945 roku po renowacji w 2002 roku (4,5 tys.)

Górnik Polkowice - szereg modernizacji po 2000 roku (4,3 tys.)

Resovia - stadion wybudowany w 1949 roku po dwóch renowacjach (3,4 tys.)

Sandecja Nowy Sącz - stadion wybudowany w 1970 roku po trzech renowacjach (3 tys.)

Stomil Olsztyn - stadion wybudowany w 1978 roku po modernizacji w 2015 roku (3 tys.)

Chrobry Głogów - stadion gruntownie wyremontowany w 2010 roku (2,8 tys.)

Puszcza Niepołomice - stadion wybudowany w 1954 roku po gruntownej modernizacji w 2015 roku (2 tys.)

Skra Częstochowa - stadionik wybudowany w 2011 rok ze sztuczną murawą (990)

ak