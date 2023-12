Klub ekstraklasy ma nowego udziałowca. Wiadomo, ile zapłacił

Przez ostatni rok wydawało się, że większościowym udziałowcem zostanie mająca polskie korzenie rodzina Platków . Phillip Platek był kilka razy w Łodzi, trwały rozmowy, ale nie doszły do finalizacji. - Jeszcze w sierpniu byłem przekonany, że nic nie będzie stało na przeszkodzie, by umowa została podpisana. Tak się jednak nie stało, ale jestem zobowiązany klauzulami poufności i dżentelmeńską umową, by nie komentować szczegółów negocjacji - stwierdził Salski, którego pakiet większościowy wynosi około 51-52 procent.

- Choć firma jest w Piotrkowie, to urodziłem się w Łodzi. I od 49 lat, a w przyszłym roku od pół wieku, jestem kibicem ŁKS. Przeszedłem z nim więc wszystkie szczeble, mistrzostwo, spadki i awanse - mówił Melon. - Życie nie znosi próżni, a przed nami wzywania. Kiedy jako Kramel podpisaliśmy umowę sponsorska trwały rozmowy z Platkami. Zakończyły się fiaskiem i skoro zrobiłem pierwszy krok, to postanowiłem zrobić drugi . Już nie tylko jako kibic, postanowiłem włączyć się w kreowanie polityki klubu.

Nowy udziałowiec nie chce zarabiać na ŁKS

Nowy udziałowiec zapewnił, że nie wchodzi do klubu, by na nim zarabiać i nie ma ambicji, by przejąć ŁKS. - Przychodzę, by w ten klub inwestować. ŁKS powinien należeć do ekstraklasy. Sytuacja jest ciężka, ale trzeba klub budować. Motywacją była chęć pomocy, bo samemu trudno było sobie poradzić. W dwóch będzie nam łatwiej i mam nadzieje, że będą kolejni chętni - mówił Melon.