Jest data otwarcia stadionu ŁKS-u. "To najpiękniejszy nowy obiekt"

Stadion ŁKS-u był budowany na raty. Najpierw powstała jedna trybuna, którą oddano do użytku w 2015 roku. Hanna Zdanowska, prezydent miasta, obiecała, że pozostałe powstaną jak ŁKS awansuje do ekstraklasy.

Dotrzymane obietnice

Siedem lat temu był jeszcze w trzeciej lidze. Cel sportowy udało się zrealizować w 2019 roku. Jeszcze w sierpniu tego samego roku rozpoczęły się prace nad budową trzech trybun. Trwały do marca 2022 roku.

Stadion ŁKS z lotu ptaka 1 / 9 Stadion ŁKS w zimowej scenerii z lotu ptaka Źródło: materiały prasowe Autor: fot. Dronem po niebie

- Trzeba dotrzymywać obietnice i właśnie jedna z nich się ziści. Pamiętamy jak 12 lat temu wyglądała infrastruktura sportowa w Łodzi. Tym stadionem właściwie zamykamy inwestycje sportowe. Więcej takich dużych obiektów już nie planujemy - mówiła prezydent Zdanowska.

Partyka: bądźmy dumni ze stadionu ŁKS-u

Przy al. Unii powstał jeden z największych kompleksów sportowych w kraju. Oprócz stadionu piłkarskiego, jest hala wielofunkcyjna Atlas Arena i jeszcze hala do gier zespołowych. - Chcę wierzyć w to co mówi prezes, że te trybuny będą pełne i będzie na nich ponad 18 tysięcy widzów - dodała prezydent Zdanowska. - Mam nadzieję, że będą tu mecze na najwyższym poziomie i to nie tylko w ekstraklasie. To może nie największy, ale najpiękniejszy w tej chwili stadion.

Na konferencji zapowiadającej oficjalne otwarcie stadionu ŁKS był też Artur Partyka. To wychowanek łódzkiego klubu, dwukrotny medalista olimpijski w skoku wzwyż. Wspominał poprzedni obiekt. - Pamiętam jak we wrześniu 1980 roku wychodziłem pierwszy raz w życiu na trening na stadionie ŁKS. Wtedy była tu lekkoatletyczna bieżnia - opowiada Partyka. - Nie pomyślałbym, że 42 lata później zobaczę tak piękny obiekt i tyle infrastruktury sportowej dookoła. Bądźmy z tego dumni.

Salski: Otwarcie stadionu ŁKS-u niezagrożone

Tomasz Salski, główny udziałowiec klubu zapowiedział, że otwarcie stadionu będzie nie tylko piłkarskim świętem. Tego dnia ŁKS podejmie Chrobrego Głogów (godz. 20:30). - Część oficjalna rozpocznie się o godz. 18. Pojawią się gwiazdy estrady, będą okolicznościowe szaliki i koszulki. Pochwalimy się dzieciakami z akademii i klubów współpracujących. Będziemy stopniować napięcie - twierdzi.

Zdjęcie Artur Partyka, Hanna Zdanowska i Toamsz Salski (z prawej) / Andrzej Klemba / materiał zewnętrzny

Salski zapewnił też, że klub złożył w wymaganym terminie dokumenty o organizację imprezy masowej. Na stadionie wykonawca jeszcze wprowadza poprawki. - Były pewne uwagi od służb, ale tak jest zawsze przy nowych obiektach. Doszło do spotkania zainteresowanych stron i doszliśmy do porozumienia. Otwarcie obiektu 22 kwietnia jest niezagrożone - podkreśla. - Na razie podpisaliśmy umowę z miastem na ten jeden mecz. Trwają formalności przy przekazywaniu obiektu od wykonawcy do miasta. Dopiero potem będziemy negocjować umowę długoterminową.