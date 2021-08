Ile karnetów sprzedał ŁKS?

Kibice ŁKS do tej pory kupili 1800 karnetów na sezon 2020/2021. To dobry wynik jak na polską pierwszą ligę, ale nie do porównania z drugim klubem z tego miasta – Widzewem.

