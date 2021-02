Znany z występów w polskiej Ekstraklasie Brazylijczyk Ricardinho został nowym piłkarzem wicelidera 1. ligi, ŁKS-u. To czwarte i ostatnie zimowe wzmocnienie łódzkiej drużyny, która wiosną ma walczyć o powrót do elity.

O podpisaniu przez 31-letniego napastnika obowiązującego do czerwca 2024 roku kontraktu klub z Łodzi poinformował w sobotę.

To kolejny powrót Brazylijczyka do polskiej ligi. 10 lat temu trafił do pierwszoligowego Górnika Łęczna, a następnie Wisły Płock. Dobre występy w tych klubach zaowocowały transferem do występującej w Ekstraklasie Lechii Gdańsk, w której w 27 meczach zdobył 7 goli. Do Polski - po grze w mołdawskim Sheriffie Tyraspol, emirackim Al-Sharjah SCC, serbskiej Crvenej Zvezdzie Belgrad oraz rosyjskim FK Tosno - w 2018 roku wrócił do Wisły Płock. Przez półtora sezonu zagrał w ekstraklasie w 52 meczach i strzelił 14 goli. Miniony rok urodzony w Sao Paulo piłkarz spędził w Khor Fakkan (Zjednoczone Emiraty Arabskie).

To czwarte zimowe wzmocnienie ŁKS, którego celem jest awans do Ekstraklasy. Wcześniej do drużyny Wojciecha Stawowego dołączyli: 30-letni duński pomocnik Mikkel Rygaard (ostatnio FC Nordsjaelland), 32-letni obrońca Adam Marciniak (Arka Gdynia) oraz 20-letni pomocnik Piotr Janczukowicz (Olimpia Grudziądz). Do tej pory nikt nie odszedł.

W sobotę spadkowicz z Ekstraklasy wróci z zgrupowania w tureckim Side. W pierwszym w tym roku spotkaniu o stawkę łodzianie we wtorek o godz. 20.30 zagrają na własnym boisku z Legią Warszawa w 1/8 finału Pucharu Polski. Dziesięć dni później wicelider tabeli w zaległym meczu 17. kolejki 1. ligi podejmie GKS Tychy.

Bartłomiej Pawlak

